Ротань замінить Шовковського в Динамо — журналіст

Тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: УНІАН

Футбольний клуб "Олександрія" досі не запропонував продовжити контракт своєму головному тренеру. Уже влітку 2025 року Руслан Ротань може піти з команди.

На молодого й амбітного тренера претендують одразу кілька клубів, повідомив журналіст Ігор Циганик.

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Київське "Динамо" продовжує лідирувати в турнірній таблиці чемпіонату України. "Олександрія", яка вже зіграла з обома грандами УПЛ, відстає від команди Олександра Шовковського на чотири очки й продовжує претендувати на титул. І багато в чому скромна команда зобов'язана цьому успіху своєму тренерському штабу.

Руслан Ротань під час матчу з "Шахтарем". Фото: УНІАН

Ротань у "Динамо"

Відомий український журналіст Ігор Циганик підтвердив, що наставник "Олександрії" може залишити команду за підсумками сезону. Однак 43-річний Руслан Ротань не залишиться без роботи. Він може повернутися в клуб, у якому виступав як футболіст.

Журналіст нагадаємо, що ще недавно на посаду головного тренера "Динамо" керівництво столичного клубу розглядало Юрія Вернидуба. Однак тепер увага "біло-синіх" переключилася на Руслана Ротаня. Саме він став головним кандидатом на посаду тренера "Динамо", якщо Олександр Шовковський з якоїсь причини залишить клуб.

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