Ротань замінить Шовковського в Динамо — журналіст

Циганик назвав наступного тренера Динамо й здивував фанів
Футбольний клуб "Олександрія" досі не запропонував продовжити контракт своєму головному тренеру. Уже влітку 2025 року Руслан Ротань може піти з команди.
На молодого й амбітного тренера претендують одразу кілька клубів, повідомив журналіст Ігор Циганик.
Київське "Динамо" продовжує лідирувати в турнірній таблиці чемпіонату України. "Олександрія", яка вже зіграла з обома грандами УПЛ, відстає від команди Олександра Шовковського на чотири очки й продовжує претендувати на титул. І багато в чому скромна команда зобов'язана цьому успіху своєму тренерському штабу.
Ротань у "Динамо"
Відомий український журналіст Ігор Циганик підтвердив, що наставник "Олександрії" може залишити команду за підсумками сезону. Однак 43-річний Руслан Ротань не залишиться без роботи. Він може повернутися в клуб, у якому виступав як футболіст.
Журналіст нагадаємо, що ще недавно на посаду головного тренера "Динамо" керівництво столичного клубу розглядало Юрія Вернидуба. Однак тепер увага "біло-синіх" переключилася на Руслана Ротаня. Саме він став головним кандидатом на посаду тренера "Динамо", якщо Олександр Шовковський з якоїсь причини залишить клуб.
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