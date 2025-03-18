Мілевський розповів, як співробітники ТЦК відпустили його рано вранці

Артем Мілевський у матчі за "Минай". Фото: УНІАН

Колишній форвард збірної України Артем Мілевський згадав про свій досвід спілкування з представниками ТЦК. Ця історія сталася зі спортсменом в Одесі.

У відомо футболіста перевірили документи, але не забрали його на ВЛК, про що сам Мілевський розповів у Telegram-каналі.

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Артем Мілевський із дівчиною. Фото: instagram.com/timi1010/

Зустріч Мілевського з ТЦК

Компанія колишнього форварда "Динамо" попросила рано вранці з'їздити за шампанським. Мілевський викликав таксі й дорогою заїхав на заправку. О 5:30 ранку Артем купив по хот-догу собі та таксисту. У цей момент до нього підійшов співробітник ТЦК.

Мілевського попросили пред'явити документи. Він уже дістав телефон із застосунком "Дія", але в цей момент Артема впізнав інший представник військової комендатури. Він попросив відпустити відомого футболіста.

"Я взяв свій пакет, сів у машину, простягнув водієві хот-дог і попросив таксиста скоріше виїхати, поки ніхто не передумав", — розповів Мілевський.

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