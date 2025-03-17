Мессі розчарував уболівальників Барселони грубим вчинком

Ліонель Мессі під час матчу. Фото: Reuters/Dale Zanine

У четвертому турі чемпіонату MLS "Інтер Маямі" обіграв на виїзді "Атланту Юнайтед". Перед стартом поєдинку Ліонель Мессі опинився в епіцентрі незручної ситуації.

Аргентинський футболіст наступив на футболку свого колишнього клубу, повідомляє Marca.

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У рамках четвертого туру "Інтер Маямі" обіграв "Атланту Юнайтед" із рахунком 2:1 і зберіг лідерство у Східній конференції MLS. Ліонель Мессі допоміг своїй команді зрівняти рахунок у середині першого тайму. Це дебютний гол аргентинця в нинішній кампанії.

Ліонель Мессі під час атаки. Фото: Reuters/Dale Zanine

Скандал за участю Мессі

Під час виходу футболістів "Інтера" на поле стався неприємний епізод. Один з уболівальників упустив на поле з трибуни футболку "Барселони". Не виключено, що таким чином він хотів отримати автограф 37-річного Мессі.

Однак думки Ліонеля були десь в іншому місці. Він не побачив футболку і випадково наступив на неї. Мессі навіть не зрозумів, що сталося, і спокійно пішов далі. А от колишній захисник "Барселони" Жорді Альба, який ішов слідом за Лео Мессі, все чудово бачив, але теж не зупинився, щоб підняти футболку.

Ліонель Мессі наступає на футболку. Фото: скріншот X

Нещодавно стало відомо, що Мессі влітку хотів би хоча б ненадовго повернутися до "Барселони", яку він залишив іще 2021 року.

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