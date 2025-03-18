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Ліверпуль збирається запросити влітку дві молоді зірки

18 березня 2025 09:55
Іван Крутогоров - Редактор
Ліверпуль витратить великі гроші на запрошення двох зірок футболу
Гравці "Ліверпуля" під час матчу. Фото: Reuters/David Klein
Іван Крутогоров - Редактор

Англійський "Ліверпуль" пережив важкий тиждень. Спочатку команда Арне Слота вилетіла з Ліги чемпіонів від "ПСЖ", а потім програла "Ньюкаслу" у фіналі Кубка ліги.

Керівництво клубу вже зараз планує літню трансферну кампанію, повідомляє Mirror.

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"Ліверпуль" отримав можливість зосередити всі сили на останньому турнірі, в якому команда продовжує претендувати на перемогу. Після 29 турів "червоні" йдуть на першому місці в таблиці АПЛ і випереджають "Арсенал" на 12 балів.

У клубі розчаровані тим, що "Ліверпуль" не зумів завоювати так званий требл (три різні титули за сезон — Ред.). Однією з причин вважається недостатньо довга лава запасних. Гравці втомилися, їм не вистачило сил на всі турніри. Влітку керівництво клубу збирається виправити цю проблему.

Джереми Фримпонг
Джеремі Фрімпонг забиває гол на тренуванні. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Кого хоче підписати "Ліверпуль"

Англійський клуб активно цікавиться правим захисником леверкузенського "Байєра" Джеремі Фрімпонгом. Нідерландський футболіст хоче виїхати з Німеччини наприкінці сезону. Його хочуть підписати "Барселона", "Реал" та "ПСЖ", але 24-річний футболіст схиляється до переїзду в Англію. Трансферна вартість гравця становить 50 млн євро. "Червоні" підтримують зв'язок із гравцем, який цього сезону забив 4 голи та зробив 11 результативних передач.

Милош Керкеш
Мілош Керкеш під час матчу за "Борнмут". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Одночасно з цим "Ліверпуль" хоче зміцнити й лівий фланг. З цією метою керівництво клубу планує трансфер Мілоша Керкеша з "Борнмута". Скаути "червоних" понад рік спостерігають за кар'єрою футболіста. "Вишні" хотіли б зберегти 21-річного угорського захисника, але "Ліверпуль" збирається зробити дуже вигідну пропозицію.

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