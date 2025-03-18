Ліверпуль витратить великі гроші на запрошення двох зірок футболу

Ліверпуль збирається запросити влітку дві молоді зірки
Англійський "Ліверпуль" пережив важкий тиждень. Спочатку команда Арне Слота вилетіла з Ліги чемпіонів від "ПСЖ", а потім програла "Ньюкаслу" у фіналі Кубка ліги.
Керівництво клубу вже зараз планує літню трансферну кампанію, повідомляє Mirror.
"Ліверпуль" отримав можливість зосередити всі сили на останньому турнірі, в якому команда продовжує претендувати на перемогу. Після 29 турів "червоні" йдуть на першому місці в таблиці АПЛ і випереджають "Арсенал" на 12 балів.
У клубі розчаровані тим, що "Ліверпуль" не зумів завоювати так званий требл (три різні титули за сезон — Ред.). Однією з причин вважається недостатньо довга лава запасних. Гравці втомилися, їм не вистачило сил на всі турніри. Влітку керівництво клубу збирається виправити цю проблему.
Кого хоче підписати "Ліверпуль"
Англійський клуб активно цікавиться правим захисником леверкузенського "Байєра" Джеремі Фрімпонгом. Нідерландський футболіст хоче виїхати з Німеччини наприкінці сезону. Його хочуть підписати "Барселона", "Реал" та "ПСЖ", але 24-річний футболіст схиляється до переїзду в Англію. Трансферна вартість гравця становить 50 млн євро. "Червоні" підтримують зв'язок із гравцем, який цього сезону забив 4 голи та зробив 11 результативних передач.
Одночасно з цим "Ліверпуль" хоче зміцнити й лівий фланг. З цією метою керівництво клубу планує трансфер Мілоша Керкеша з "Борнмута". Скаути "червоних" понад рік спостерігають за кар'єрою футболіста. "Вишні" хотіли б зберегти 21-річного угорського захисника, але "Ліверпуль" збирається зробити дуже вигідну пропозицію.
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