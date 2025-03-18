Ліверпуль витратить великі гроші на запрошення двох зірок футболу

Гравці "Ліверпуля" під час матчу. Фото: Reuters/David Klein

Англійський "Ліверпуль" пережив важкий тиждень. Спочатку команда Арне Слота вилетіла з Ліги чемпіонів від "ПСЖ", а потім програла "Ньюкаслу" у фіналі Кубка ліги.

Керівництво клубу вже зараз планує літню трансферну кампанію, повідомляє Mirror.

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"Ліверпуль" отримав можливість зосередити всі сили на останньому турнірі, в якому команда продовжує претендувати на перемогу. Після 29 турів "червоні" йдуть на першому місці в таблиці АПЛ і випереджають "Арсенал" на 12 балів.

У клубі розчаровані тим, що "Ліверпуль" не зумів завоювати так званий требл (три різні титули за сезон — Ред.). Однією з причин вважається недостатньо довга лава запасних. Гравці втомилися, їм не вистачило сил на всі турніри. Влітку керівництво клубу збирається виправити цю проблему.

Джеремі Фрімпонг забиває гол на тренуванні. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Кого хоче підписати "Ліверпуль"

Англійський клуб активно цікавиться правим захисником леверкузенського "Байєра" Джеремі Фрімпонгом. Нідерландський футболіст хоче виїхати з Німеччини наприкінці сезону. Його хочуть підписати "Барселона", "Реал" та "ПСЖ", але 24-річний футболіст схиляється до переїзду в Англію. Трансферна вартість гравця становить 50 млн євро. "Червоні" підтримують зв'язок із гравцем, який цього сезону забив 4 голи та зробив 11 результативних передач.

Мілош Керкеш під час матчу за "Борнмут". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Одночасно з цим "Ліверпуль" хоче зміцнити й лівий фланг. З цією метою керівництво клубу планує трансфер Мілоша Керкеша з "Борнмута". Скаути "червоних" понад рік спостерігають за кар'єрою футболіста. "Вишні" хотіли б зберегти 21-річного угорського захисника, але "Ліверпуль" збирається зробити дуже вигідну пропозицію.

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