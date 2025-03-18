Ребров може залишити Яремчука і Довбика в запасі на матч із Бельгією

Владислав Ванат. Фото: УАФ

Збірна України готується до матчів плей-офф Ліги націй проти Бельгії 20 і 23 березня. Сергій Ребров має вибір з гравців, але не всі в оптимальній формі.

Наразі Ребров вирішує, хто з форвардів — Артем Довбик, Роман Яремчук чи Владислав Ванат вийде в основі. Розглянемо їхній стан і визначимо, хто зіграє.

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Артем Довбик. Фото: УАФ

Артем Довбик: спад після тріумфу

Після переходу в "Рому" Артем Довбик вже забив 15 голів, але це не той найкращий бомбардир Ла Ліги, що грав у "Жироні".

Адаптація Довбика ускладнена постійними травмами та критикою італійських ЗМІ. У збірній він також не виправдовує очікування та й набагато менше забиває ніж за клуб.

В інтенсивному матчі з Бельгією Довбик буде більш корисним, якщо вийде на заміну в другому таймі.

Роман Яремчук. Фото: УАФ

Роман Яремчук: досвід та гарна форма

Нападник "Олімпіакоса" Роман Яремчук нарешті повернув форму і вже забив дев’ять голів.

У збірній він часто забиває та найголовніша його чеснота — незалежно від форми в клубі, за збірну він грає добре.

Перевага Романа над Довбиком — це його швидкість, яка допоможе обігрувати повільних захисників суперника.

Роман може добре зіграти як в старті, так і вийти на заміну.

Владислав Ванат. Фото: УАФ

Владислав Ванат: свіжий і голодний

Владислав Ванат із "Динамо" другий рік підряд є лідером бомбардирського рейтингу УПЛ. У збірній він забив дебютний гол Чехії в Лізі націй, але його рідко випускають на поле.

З Бельгією Ванат буде дуже потрібним, оскільки він найшвидший центрфорвард в команді, який буде вибігати у швидкі контратаки. Захисники Бельгії не настільки швидкі.

Швидкість і бажання Ванати роблять його претендентом на основу проти Бельгії.

Хто вийде на поле?

Проти Бельгії потрібен мобільний форвард, здатний реалізовувати моменти. Довбик має досвід, але форма слабка і він дуже повільний. Яремчук цінний як джокер. Ванат виглядає найсвіжішим і найбільш корисним для цієї гри.

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