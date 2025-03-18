Ребров может оставить Яремчука и Довбика в запасе на матч с Бельгией

Владислав Ванат. Фото: УАФ

Сборная Украины готовится к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии 20 и 23 марта. Сергей Ребров имеет выбор из игроков, но не все в оптимальной форме.

Сейчас Ребров решает, кто из форвардов — Артем Довбик, Роман Яремчук или Владислав Ванат выйдет в основе. Рассмотрим их состояние и определим, кто сыграет.

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Артем Довбык. Фото: УАФ

Артем Довбик: спад после триумфа

После перехода в "Рому" Артем Довбик уже забил 15 голов, но это не тот лучший бомбардир Ла Лиги, что играл в "Жироне".

Адаптация Довбика осложнена постоянными травмами и критикой итальянских СМИ. В сборной он также не оправдывает ожидания и гораздо меньше забивает чем за клуб.

В интенсивном матче с Бельгией Довбик будет более полезным, если выйдет на замену во втором тайме.

Роман Яремчук. Фото: УАФ

Роман Яремчук: опыт и хорошая форма

Нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук наконец-то вернул форму и уже забил девять голов.

В сборной он часто забивает и самая главная его добродетель — независимо от формы в клубе, за сборную он играет хорошо.

Преимущество Романа над Довбиком — это его скорость, которая поможет обыгрывать медленных защитников соперника.

Роман может хорошо сыграть как в старте, так и выйти на замену.

Владислав Ванат. Фото: УАФ

Владислав Ванат: свежий и голодный

Владислав Ванат из "Динамо" второй год подряд является лидером бомбардирского рейтинга УПЛ. В сборной он забил дебютный гол Чехии в Лиге наций, но его редко выпускают на поле.

С Бельгией Ванат будет очень нужным, поскольку он самый быстрый центрфорвард в команде, который будет выбегать в быстрые контратаки. Защитники Бельгии не настолько быстрые.

Скорость и желание Ваната делают его претендентом на основу против Бельгии.

Кто выйдет на поле?

Против Бельгии нужен мобильный форвард, способный реализовывать моменты. Довбик имеет опыт, но форма слабая и он очень медленный. Яремчук ценен как джокер. Ванат выглядит самым свежим и наиболее полезным для этой игры.

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