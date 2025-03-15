Ліверпуль готовий обміняти Нуньєса на Хуліана Альвареса

Ліверпуль обміняє Нуньєса на зірку збірної Аргентини
Англійський "Ліверпуль" остаточно розчарувався в уругвайському форварді Дарвіні Нуньєсі. Клуб спробує позбутися гравця.
Влітку Нуньєс може стати частиною великої угоди, передає портал Anfield Watch.
"Ліверпуль" хоче зірку "Атлетіко"
За інформацією джерела, "Ліверпуль" планує влітку купити 25-річного нападника мадридського "Атлетіко" і збірної Аргентини Хуліана Альвареса.
Джерело впевнене, що "Атлетіко" попросить за форварда понад 119 млн євро. Щоб зменшити суму трансферу, "Ліверпуль" може включити в угоду Нуньєса, якого нинішній клуб оцінює в 95,2 млн євро.
У нинішньому сезоні Альварес у 43 матчах у всіх турнірах забив 22 м'ячі і зробив п'ять асистів. Футболіст лише минулого літа перейшов до "матрацників" із "Манчестер Сіті". Статистичний портал Transfermarkt оцінює Альвареса у 80 млн євро.
Нуньєс у поточному сезоні провів 39 матчів, у яких забив сім м'ячів і зробив сім асистів. Статистичний портал Transfermarkt оцінює Дарвіна в 65 млн євро.
Нагадаємо, збірна України з футболу зіграє два матчі з Бельгією за вихід до елітного дивізіону Ліги націй. Портал Новини.LIVE проведе онлайн-трансляцію матчу.
З-за кордоном в Україну не хоче повертатися футболіст київського "Динамо".
Футболіст збірної України та середняка УПЛ відмовився переходити в донецький "Шахтар". Раніше до "гірників" не перейшов Ілля Крупський.
Читайте Новини.LIVE!