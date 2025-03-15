Ліверпуль готовий обміняти Нуньєса на Хуліана Альвареса

Дарвін Нуньєс. Фото: Reuters

Англійський "Ліверпуль" остаточно розчарувався в уругвайському форварді Дарвіні Нуньєсі. Клуб спробує позбутися гравця.

Влітку Нуньєс може стати частиною великої угоди, передає портал Anfield Watch.

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Дарвін Нуньєс. Фото: Reuters

"Ліверпуль" хоче зірку "Атлетіко"

За інформацією джерела, "Ліверпуль" планує влітку купити 25-річного нападника мадридського "Атлетіко" і збірної Аргентини Хуліана Альвареса.

Джерело впевнене, що "Атлетіко" попросить за форварда понад 119 млн євро. Щоб зменшити суму трансферу, "Ліверпуль" може включити в угоду Нуньєса, якого нинішній клуб оцінює в 95,2 млн євро.

Хуліан Альварес. Фото: Reuters

У нинішньому сезоні Альварес у 43 матчах у всіх турнірах забив 22 м'ячі і зробив п'ять асистів. Футболіст лише минулого літа перейшов до "матрацників" із "Манчестер Сіті". Статистичний портал Transfermarkt оцінює Альвареса у 80 млн євро.

Нуньєс у поточному сезоні провів 39 матчів, у яких забив сім м'ячів і зробив сім асистів. Статистичний портал Transfermarkt оцінює Дарвіна в 65 млн євро.

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