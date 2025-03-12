Ліверпуль втратить Ван Дейка — захисник близький до переходу в Баварію

Вірджіл Ван Дейк. Фото: Reuters

Англійський "Ліверпуль" у поточному сезоні близький до чемпіонського титулу в АПЛ. При цьому, команда може втратити двох лідерів команди.

Одним із них є Вірджіл Ван Дейк, повідомляє Fichajes.

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"Ліверпуль" залишиться без лідера

За інформацією джерела, нідерландський захисник "Ліверпуля" прийняв рішення не продовжувати контракт з англійським клубом. Чинний договір футболіста закінчиться 30 червня поточного року.

Джерело стверджує, що 33-річний футболіст отримав дуже хорошу пропозицію від мюнхенської "Баварії".

За словами людей з оточення футболіста, Вірджіл вже дуже близький до переходу в "Баварію". "Ліверпуль" наразі змирився з втратою футболіста і почав шукати йому заміну.

У поточному сезоні Вен Дейк зіграв лише 40 матчів, де забив три м'ячі та зробив один асист. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 28 млн євро.

Зазначимо, що крім Ван Дейка команду влітку хоче покинути вінгер Мохаммед Салах.

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