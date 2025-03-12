Ливерпуль потеряет Ван Дейка – защитник близок к переходу в Баварию

Вирджил Ван Дейк. Фото: Reuters

Английский "Ливерпуль" в текущем сезоне близок к чемпионскому титулу в АПЛ. При этом, команда может потерять двух лидеров команды.

Одним из них является Вирджил Ван Дейк, сообщает Fichajes.

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"Ливерпуль" останется без лидера

По информации источника, нидерландский защитник "Ливерпуля" принял решение не продлевать контракт с английским клубом. Действующий договор футболист закончится 30 июня текущего года.

Источник утверждает, что 33-летний футболист получил очень хорошее предложение от мюнхенской "Баварии".

По словам людей из окружения футболиста, Вирджил очень близок к переходу в "Баварию".

"Ливерпуль" также смирился с потерей футболиста и начал искать ему замену.

В текущем сезоне Вен Дейк сыграл всего 40 матчей, где забил три мяча и сделал один ассист. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 28 млн евро.

Отметим, что кроме Ван Дейка команду летом хочет покинуть вингер Мохаммед Салах.

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