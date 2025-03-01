Как звезда Ливерпуля едва не сделал предложение жене товарища по команде

Бывший футболист Питер Крауч. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Курьезные моменты всегда были частью современного футбола. О некоторых из них футболисты продолжают вспоминать и сегодня.

Бывшая звезда английского "Ливерпуля" Питер Крауч вспомнил о смешном моменте, который произошел с ним сразу после появления в клубе, пишет Football Talk.

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Крауч играл за "Ливерпуль" с 2005 по 2008 год. В 85 сыгранных матчах он забил 22 мячей.

Когда Питер Крауч прибыл в "Ливерпуль" в 2005 году, он провел свою первую неделю в отеле. Нападающий влюбился в администратора отеля и рассказал о ней своим новым товарищам по команде:



"Я сказал ребятам на тренировке: "Честно говоря, она красивая. Думаю, что у меня есть билет". Джейми... pic.twitter.com/mkDiLDqlIp - Football Talk (@FootballTalkHQ) 26 февраля 2025 года .

Что рассказал Крауч

Когда Питер Крауч попал в "Ливерпуль" в 2005 году, он провел свою первую неделю в отеле.

Новичок влюбился в девушку, которая работала портье в отеле и рассказал о ней новым одноклубникам.

Крауч сказал партнерам на тренировке, что эта девушка очень красивая. И он считает, что у него есть шанс.

"Джейми Каррагер вызвал других игроков и сказал мне повторить: "Скажи им, Краучи". Я так и сказал, что целый день думал о ней... Именно в тот момент они сказали мне, что эта девушка была женой Хаби Алонсо, моего нового партнера по команде..." — рассказал он.

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