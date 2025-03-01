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Незручний момент — як зірка Ліверпуля закохався в дружину колеги

1 березня 2025 15:11
Олександр Ільющенков - Редактор
Як зірка Ліверпуля ледь не освідчився дружині товариша по команді
Колишній футболіст Пітер Крауч. Фото: REUTERS/Dylan Martinez
Олександр Ільющенков - Редактор

Курйозні моменти завжди були частиною сучасного футболу. Про деякі з них футболісти продовжують згадувати й сьогодні.

Колишня зірка англійського "Ліверпуля" Пітер Крауч згадав про смішний момент, який стався з ним відразу після появи у клубі, пише Football Talk

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Крауч грав за "Ліверпуль" з 2005 по 2008 рік. У 85 зіграних матчах він забив 22 м'ячів. 

Що розповів Крауч 

Коли Пітер Крауч потрапив до "Ліверпуля" у 2005 році, він провів свій перший тиждень у готелі. 

Новачок закохався у дівчину, яка працювала портьє у готелі, та розповів про неї новим одноклубникам.

Крауч сказав партнерам на тренуванні, що ця дівчина дуже красива. І він вважає, що у нього є шанс.

"Джеймі Каррагер викликав інших гравців і сказав мені повторити: "Скажи їм, Краучі". Я так і сказав, що цілий день думав про неї... Саме в той момент вони сказали мені, що ця дівчина була дружиною Хабі Алонсо, мого нового партнера по команді..." — розповів він.

Нагадаємо, відомий боєць викликав на ринг Володимира Кличка, який вже давно, судячи з чуток, збирається туди повернутись. 

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