Як зірка Ліверпуля ледь не освідчився дружині товариша по команді

Колишній футболіст Пітер Крауч. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Курйозні моменти завжди були частиною сучасного футболу. Про деякі з них футболісти продовжують згадувати й сьогодні.

Колишня зірка англійського "Ліверпуля" Пітер Крауч згадав про смішний момент, який стався з ним відразу після появи у клубі, пише Football Talk.

Читайте також:

Крауч грав за "Ліверпуль" з 2005 по 2008 рік. У 85 зіграних матчах він забив 22 м'ячів.

When Peter Crouch arrived at Liverpool in 2005, he spent his first week in a hotel. The striker developed a crush on the hotel receptionist and told his new teammates about her:



“I told the guys in training: 'Honestly, she's beautiful. I think that I have a ticket'. Jamie… pic.twitter.com/mkDiLDqlIp — Football Talk (@FootballTalkHQ) February 26, 2025

Що розповів Крауч

Коли Пітер Крауч потрапив до "Ліверпуля" у 2005 році, він провів свій перший тиждень у готелі.

Новачок закохався у дівчину, яка працювала портьє у готелі, та розповів про неї новим одноклубникам.

Крауч сказав партнерам на тренуванні, що ця дівчина дуже красива. І він вважає, що у нього є шанс.

"Джеймі Каррагер викликав інших гравців і сказав мені повторити: "Скажи їм, Краучі". Я так і сказав, що цілий день думав про неї... Саме в той момент вони сказали мені, що ця дівчина була дружиною Хабі Алонсо, мого нового партнера по команді..." — розповів він.

Нагадаємо, відомий боєць викликав на ринг Володимира Кличка, який вже давно, судячи з чуток, збирається туди повернутись.

Деякі з гравців збірної України з часом перейшли до збірної Росії, де стали дуже відомими футболістами.

Гравець португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін найближчим часом може змінити клуб, на нього є претенденти.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп посперечалися під час зустрічі в Білому домі. Відомо, як на це відреагували зірки спорту.