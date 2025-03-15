Ливерпуль готов обменять Нуньеса на Хулиана Альвареса

Ливерпуль обменяет Нуньеса на звезду сборной Аргентины
Английский "Ливерпуль" окончательно разочаровался в уругвайском форварде Дарвине Нуньесе. Клуб попытается избавиться от игрока.
Летом Нуньес может стать частью большой сделки, передает портал Anfield Watch.
"Ливерпуль" хочет звезду "Атлетико"
По информации источника, "Ливерпуль" планирует летом купить 25-летнего нападающего мадридского "Атлетико" и сборной Аргентины Хулиана Альвареса.
Источник уверен, что "Атлетико" попросит за форварда более 119 млн евро. Чтобы уменьшить сумму трансфера, "Ливерпуль" может включить в сделку Нуньеса, которого нынешний клуб оценивает в 95,2 млн евро.
В нынешнем сезоне Альварес в 43 матчах во всех турнирах забил 22 мяча и сделал пять асистов. Футболист лишь прошлым летом перешел к "матрасникам" из "Манчестер Сити". Статистический портал Transfermarkt оценивает Альвареса в 80 млн евро.
Нуньес в текущем сезоне провел 39 матчей, в которых забил семь мячей и сделал семь ассистов. Статистический портал Transfermarkt оценивает Дарвина в 65 млн евро.
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