Ливерпуль готов обменять Нуньеса на Хулиана Альвареса

Дарвин Нуньес. Фото: Reuters

Английский "Ливерпуль" окончательно разочаровался в уругвайском форварде Дарвине Нуньесе. Клуб попытается избавиться от игрока.

Летом Нуньес может стать частью большой сделки, передает портал Anfield Watch.

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Дарвин Нуньес. Фото: Reuters

"Ливерпуль" хочет звезду "Атлетико"

По информации источника, "Ливерпуль" планирует летом купить 25-летнего нападающего мадридского "Атлетико" и сборной Аргентины Хулиана Альвареса.

Источник уверен, что "Атлетико" попросит за форварда более 119 млн евро. Чтобы уменьшить сумму трансфера, "Ливерпуль" может включить в сделку Нуньеса, которого нынешний клуб оценивает в 95,2 млн евро.

Хулиан Альварес. Фото: Reuters

В нынешнем сезоне Альварес в 43 матчах во всех турнирах забил 22 мяча и сделал пять асистов. Футболист лишь прошлым летом перешел к "матрасникам" из "Манчестер Сити". Статистический портал Transfermarkt оценивает Альвареса в 80 млн евро.

Нуньес в текущем сезоне провел 39 матчей, в которых забил семь мячей и сделал семь ассистов. Статистический портал Transfermarkt оценивает Дарвина в 65 млн евро.

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