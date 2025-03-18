Чотири цікаві факти про стадіони матчів Україна — Бельгія

Збірна України з футболу перед одним із матчів. Фото: instagram.com/uafukraine

Найближчими днями стартує плей-оф Ліги націй. Збірна України зіграє проти збірної Бельгії за право участі в елітному дивізіоні турніру.

Україна вже у четвер, 20 березня, прийматиме Бельгію на умовно домашньому стадіоні "Енріке Рока де Мурсія" в іспанській Мурсії, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Матч-відповідь відбудеться 23 березня у бельгійському Генку. Поєдинок прийматиме стадіон "Сегека Арена", який є домашнім для клубу "Генк".

Що ми знаємо про ці стадіони? І чим вони цікаві?

Стадіон "Енріке Рока де Мурсія". Фото: instagram.com/stadiums.de

"Енріке Рока де Мурсія"

Перше. Стадіон вміщує 31 179 глядачів, і має величезну зону для преси на 128 людей. Це домашній стадіон для клубу "Реал Мурсія".

Друге. Арена була відкрита у жовтні 2006 року. Тоді на цьому стадіоні відбувся товариський матч між Іспанією та Аргентиною.

"Реал Мурсія" зіграв свій перший матч на арені вже в листопаді. Дебют виявився провальним: команда програла з рахунком 1:4 для "Вальядоліда".

Стадіон "Сегека Арена". Фото: instagram.com/trstadyumlar

"Сегека Арена"

Перше. Стадіон вміщує 25 тисяч глядачів. Це домашній стадіон для клубу "Генк".

Друге. Арена була відкрита у 1990 році, тоді вона мала назву "Тіль Гейзелінкштадіон". Після реконструкції у 2007 році змінила назву на "Крістал Арена".

Потім була капітальна реконструкція, під час якої стадіон було повністю перебудовано. Це сталося у 2012 році.

У 2016 році згідно із спонсорським контрактом він змінив назву на "Люмінус Арена".

У 2021 році спонсором стала бельгійська IT-компанія Segeka. Стадіон знову змінив назву, тепер аж на 10 років.

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