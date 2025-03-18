Четыре интересных факта о стадионах матчей Украина — Бельгия

Четыре факта о стадионах, на которых сыграют Украина и Бельгия
В ближайшие дни стартует плей-офф Лиги наций. Сборная Украины сыграет против сборной Бельгии за право участия в элитном дивизионе турнира.
Украина уже в четверг, 20 марта, будет принимать Бельгию на условно домашнем стадионе "Энрике Рока де Мурсия" в испанской Мурсии, сообщает портал Новини.LIVE.
Ответный матч состоится 23 марта в бельгийском Генке. Поединок будет принимать стадион "Сегека Арена", который является домашним для клуба "Генк".
Что мы знаем об этих стадионах? И чем они интересны?
"Энрике Рока де Мурсия"
Первое. Стадион вмещает 31 179 зрителей, и имеет огромную зону для прессы на 128 человек. Это домашний стадион для клуба "Реал Мурсия".
Второе. Арена была открыта в октябре 2006 года. Тогда на этом стадионе состоялся товарищеский матч между Испанией и Аргентиной.
"Реал Мурсия" сыграл свой первый матч на арене уже в ноябре. Дебют оказался провальным: команда проиграла со счетом 1:4 для "Вальядолида".
"Сегека Арена"
Первое. Стадион вмещает 25 тысяч зрителей. Это домашний стадион для клуба "Генк".
Второе. Арена была открыта в 1990 году, тогда она называлась "Тиль Гейзелинкштадион". После реконструкции в 2007 году сменила название на "Кристал Арена".
Затем была капитальная реконструкция, во время которой стадион был полностью перестроен. Это произошло в 2012 году.
В 2016 году согласно спонсорскому контракту он сменил название на "Люминус Арена".
В 2021 году спонсором стала бельгийская IT-компания Segeka. Стадион снова сменил название, теперь аж на 10 лет.
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