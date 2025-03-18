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Четыре факта о стадионах, на которых сыграют Украина и Бельгия

18 марта 2025 21:33
Максим Коваленко - Редактор
Четыре интересных факта о стадионах матчей Украина — Бельгия
Сборная Украины по футболу перед одним из матчей. Фото: instagram.com/uafukraine
Максим Коваленко - Редактор

В ближайшие дни стартует плей-офф Лиги наций. Сборная Украины сыграет против сборной Бельгии за право участия в элитном дивизионе турнира.

Украина уже в четверг, 20 марта, будет принимать Бельгию на условно домашнем стадионе "Энрике Рока де Мурсия" в испанской Мурсии, сообщает портал Новини.LIVE.

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Ответный матч состоится 23 марта в бельгийском Генке. Поединок будет принимать стадион "Сегека Арена", который является домашним для клуба "Генк".

Что мы знаем об этих стадионах? И чем они интересны?

Стадіон в Мурсії
Стадион "Энрике Рока де Мурсия". Фото: instagram.com/stadiums.de

"Энрике Рока де Мурсия"

Первое. Стадион вмещает 31 179 зрителей, и имеет огромную зону для прессы на 128 человек. Это домашний стадион для клуба "Реал Мурсия".

Второе. Арена была открыта в октябре 2006 года. Тогда на этом стадионе состоялся товарищеский матч между Испанией и Аргентиной.

"Реал Мурсия" сыграл свой первый матч на арене уже в ноябре. Дебют оказался провальным: команда проиграла со счетом 1:4 для "Вальядолида".

Сегека Арена
Стадион "Сегека Арена". Фото: instagram.com/trstadyumlar

"Сегека Арена"

Первое. Стадион вмещает 25 тысяч зрителей. Это домашний стадион для клуба "Генк".

Второе. Арена была открыта в 1990 году, тогда она называлась "Тиль Гейзелинкштадион". После реконструкции в 2007 году сменила название на "Кристал Арена".

Затем была капитальная реконструкция, во время которой стадион был полностью перестроен. Это произошло в 2012 году.

В 2016 году согласно спонсорскому контракту он сменил название на "Люминус Арена".

В 2021 году спонсором стала бельгийская IT-компания Segeka. Стадион снова сменил название, теперь аж на 10 лет.

Напомним, наставник "Александрии" Руслан Ротань летом может уйти из клуба, на него есть претенденты в УПЛ.

Известный украинский журналист назвал тренера, который может заменить Шовковского в киевском "Динамо".

"Ливерпуль" определился с игроками, которых собирается продать летом, по окончании сезона.

Три топовых тренера из УПЛ летом могут сменить клубы, есть уже детали относительно возможного продолжения карьеры.

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