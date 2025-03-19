Трансферное лето 2025: какие клубы охотятся на Забарного, Лунина и Мудрика

Георгий Судаков. Фото: "Шахтер"

Летнее трансферное окно обещает стать горячим периодом для украинских футболистов, которые продолжают завоевывать внимание европейских клубов. Ожидается пополнение топовых лиг.

На фоне роста интереса к украинским игрокам, портал Новини.LIVE решил оценить возможные трансферы.

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Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Илья Забарный: шаг в топ-клуб

Защитник "Борнмута" Илья Забарный, чью трансферную стоимость поднимают каждый месяц, летом будет целью топовых клубов.

В свои 22 года он стал ключевым игроком команды, и привлек внимание "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма" и "Челси".

Переход Забарного может стать одним из самых дорогих в истории украинского футбола, поскольку будущий трансфер оценивают в 70-80 млн евро.

Александр Зинченко: возвращение в топ-форму

Левый защитник "Арсенала" Александр Зинченко переживает непростые времена из-за конкуренции, ведь у Микеля Артеты он лишь третий выбор на эту позицию.

Однако, матч против ПСВ показал, что Зинченко до сих пор может играть в полузащите, где "Арсеналу" также нужны люди из-за постоянных травм.

Слухи связывают Александра с "Атлетико" Мадрид, где он мог бы раскрыть свой потенциал в новой системе. Также была заинтересованность от французского "Марселя" и от мюнхенской "Баварии".

Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Андрей Лунин: выбор между "Реалом" и АПЛ

Голкипер "Реала" Андрей Лунин несмотря на малое количество игрового времени в этом сезоне, доказал свой класс. При этом, его конкуренция с Тибо Куртуа делает украинца более психологически устойчивым.

"Манчестер Юнайтед" готов предложить 40 млн евро, чтобы сделать его основным вратарем. Однако атмосфера в команде не самая лучшая и поэтому, выбор украинца станет одной из интриг лета. В том же "Ман Сити" нагрузка меньше.

Михаил Мудрик: шанс на перезапуск

Вингер "Челси" Михаил Мудрик пока не оправдал ожиданий после трансфера за 70 млн евро.

Аренда в "Баварию" или "Ювентус" может стать для него возможностью вернуть уверенность. При этом, более вероятной выглядит продажа в "Байер".

Фанаты надеются, что лето 2025-го станет поворотным в его карьере. Однако, это случится в ситуации, если Мудрик не получит длительную дисквалификацию за допинг.

Виктор Цыганков: новый вызов в Европе

Лидер "Жироны" Виктор Цыганков впечатляет в Ла Лиге, и его трансфер в клуб из топ-5 лиг выглядит логичным шагом.

"Тоттенхэм" и "Наполи" уже проявляют интерес к 27-летнему вингеру, который может стоить около 35 млн евро.

Лето 2025 года может стать знаковым для украинского футболиста, если он не продолжит получать травмы.

Анатолий Трубин. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81

Анатолий Трубин: новый вызов для вратаря

Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин демонстрирует неуверенную игру в Португалии и команда понимает, что вратаря необходимо продать ближайшим летом, пока он не сел в запас.

Трубин привлекает внимание "Баварии", "Манчестер Сити" и "Интера", которые видят в нем будущую звезду на десять лет. Трансферная цена может достичь 30 млн евро.

Николай Шапаренко: из "Динамо" в Европу

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко уже давно хочет уйти из УПЛ, но по тем или иным причинам он до сих пор в Киеве.

За Шапаренко предлагают, 10-15 млн евро, а "Динамо" никогда не хотело меньше 20 млн евро.

Интерес к игроку пока проявляли лишь турецкие "Бешикташ" и "Трабзонспор".

Георгий Судаков: жемчужина "Шахтера"

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков, чей ценник по версии "Трансфермаркт" вырос до 35 млн евро должен уйти летом, потому что на его позицию претендует Марлон Гомес.

К тому же, из-за неудачной игры Судакова уменьшилась его стоимость и о 70 млн евро пока никто не говорит.

На радарах заинтересованных до сих пор "Ливерпуль", "Наполи" и "Ювентус".

Напомним, в "Александрии" не готовы продлить контракт Руслана Ротаня, который интересен другим командам.

Трансферная стоимость Ильи Забарного выросла, а Михаил Мудрик и Виталий Миколенко не потеряли ни копейки.

Стало известно, что Ротань может заменить Александра Шовковского в "Динамо".

Ранее стало известно о четырех фактах относительно стадиона, где сыграет Украина и Бельгия 20 марта.