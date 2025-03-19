Украина — Бельгия — Ребров ответил на слухи о конфликте с Шевченко

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: Дан Балашов / УАФ

В испанской Мурсии состоится первый матч между Украиной и Бельгией в Лиге наций. Накануне поединка наставники команд дают пресс-конференции.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопросы относительно давления на себя, пишет портал Новини.LIVE

Читайте также:

Он признался, чувствует ли это давление. И рассказал, какие у него отношения с главой УАФ Андреем Шевченко.

Что рассказал Ребров

Вопрос журналиста Tribuna.com звучал следующим образом:



"В последнее время различные блогеры утверждали, что на вас якобы идет атака, что вас якобы хотят вытеснить из Украинской ассоциации футбола. Известно ли вам вообще что-то об этом, и чувствуете ли вы, что существует дополнительное давление за результаты в этих матчах?"

"По поводу давления. Вообще никакого давления не было со стороны Федерации. Я впервые слышу", — подчеркнул главный тренер сборной.

Ребров добавил, что у него "абсолютно рабочие отношения" с Андреем Шевченко и всей федерацией.

Напомним, Сергей Ребров ответил, сыграет ли форвард римской "Ромы" Артем Довбик против Бельгии.

В английском "Ливерпуле" могут продать некоторых игроков, чтобы обновить состав летом.

Португальский форвард Криштиану Роналду может вернуться играть в Европу, уже известна причина.

Россияне решили похвастаться "уникальным" мячом перед сборной Гренады по футболу.