Україна — Бельгія — Ребров відповів на чутки про конфлікт з Шевченком

Ребров чесно зізнався, чи є в нього конфлікт з Шевченком
У іспанській Мурсії відбудеться перший матч між Україною та Бельгією в Лізі націй. Напередодні поєдинку наставники команд дають пресконференції.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров відповів на питання щодо тиску на себе, пише портал Новини.LIVE.
Він зізнався, чи відчуває цей тиск. Та розповів, які в нього стосунки з головою УАФ Андрієм Шевченком.
Що розповів Ребров
Питання журналіста Tribuna.com звучало наступним чином:
"Останнім часом різні блогери стверджували, що на вас нібито йде атака, що вас нібито хочуть витиснути з Української асоціації футболу. Чи відомо вам взагалі щось про це, і чи відчуваєте ви, що існує додатковий тиск за результати в цих матчах?"
"З приводу тиску. Взагалі ніякого тиску не було з боку Федерації. Я вперше чую", — підкреслив головний тренер збірної.
Ребров додав, що в нього "абсолютно робочі стосунки" з Андрієм Шевченком та усією федерацією.
Нагадаємо, Сергій Ребров відповів, чи зіграє форвард римської "Роми" Артем Довбик проти Бельгії.
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