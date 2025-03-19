Україна — Бельгія — Ребров відповів на чутки про конфлікт з Шевченком

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: Дан Балашов / УАФ

У іспанській Мурсії відбудеться перший матч між Україною та Бельгією в Лізі націй. Напередодні поєдинку наставники команд дають пресконференції.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відповів на питання щодо тиску на себе, пише портал Новини.LIVE.

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Він зізнався, чи відчуває цей тиск. Та розповів, які в нього стосунки з головою УАФ Андрієм Шевченком.

Що розповів Ребров

Питання журналіста Tribuna.com звучало наступним чином:



"Останнім часом різні блогери стверджували, що на вас нібито йде атака, що вас нібито хочуть витиснути з Української асоціації футболу. Чи відомо вам взагалі щось про це, і чи відчуваєте ви, що існує додатковий тиск за результати в цих матчах?"

"З приводу тиску. Взагалі ніякого тиску не було з боку Федерації. Я вперше чую", — підкреслив головний тренер збірної.

Ребров додав, що в нього "абсолютно робочі стосунки" з Андрієм Шевченком та усією федерацією.

Нагадаємо, Сергій Ребров відповів, чи зіграє форвард римської "Роми" Артем Довбик проти Бельгії.

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