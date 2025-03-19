Україна — Бельгія — чи зіграє Артем Довбик

Збірна України з футболу перед одним з матчів. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Вже завтра, 20 березня, відбудеться перший матч Україна — Бельгія у плей-оф Ліги націй. Напередодні поєдинку головні тренери обох команд проводять пресконференції.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував кадрову ситуацію в команді, у тому числі стан Артема Довбика, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Що сказав Ребров

Сергій Ребров підтвердив інформацію ЗМІ про те, що Артем Довбик підхопив інфекцію.

"Наші лікарі роблять усе можливе і неможливе. Завтра подивимось. Сьогодні він не тренується у загальній групі", — сказав він.

Ребров додав, що окрім Довбика та Максима Таловєрова, який ще раніше залишив табір збірної через пошкодження, кадрових питань в команді наразі немає.

"Решта хлопців працюють, готові на завтрашню гру і розуміють, наскільки важливі ці 2 гри для нашої збірної", — сказав Ребров.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що форвард римської "Роми" Артем Довбик може пропустити матч з Бельгією.

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