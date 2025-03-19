Украина — Бельгия — сыграет ли Артем Довбик

Сборная Украины по футболу перед одним из матчей. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Уже завтра, 20 марта, состоится первый матч Украина — Бельгия в плей-офф Лиги наций. Накануне поединка главные тренеры обеих команд проводят пресс-конференции.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал кадровую ситуацию в команде, в том числе состояние Артема Довбика, сообщает портал Новини.LIVE.

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Что сказал Ребров

Сергей Ребров подтвердил информацию СМИ о том, что Артем Довбик подхватил инфекцию.

"Наши врачи делают все возможное и невозможное. Завтра посмотрим. Сегодня он не тренируется в общей группе", — сказал он.

Ребров добавил, что кроме Довбика и Максима Таловерова, который еще раньше покинул лагерь сборной из-за повреждения, кадровых вопросов в команде пока нет.

"Остальные ребята работают, готовы на завтрашнюю игру и понимают, насколько важны эти 2 игры для нашей сборной", — сказал Ребров.

Напомним, английский "Ливерпуль" летом может продать часть футболистов, чтобы обновить состав.

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Ранее СМИ сообщали, что форвард римской "Ромы" Артем Довбик может пропустить матч с Бельгией.

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