Сборная России сыграет с Гренадой особым мячом Jögel

Сборная России по футболу. Фото: росСМИ

Сборная России по футболу 19 марта проведет очередной товарищеский матч. Соперником РФ станет команда Гренады.

В этом матче россияне сыграют уникальным мячом, сообщили росСМИ.

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Отметим, что Россия была отстранена от международных турниров после полномасштабного вторжения в Украину. Команда может играть только товарищеские матчи.

Мяч "Мередиан". Фото: росСМИ

Россия сыграет особым мячом

По информации источника, для сборной России их технический спонсор, компания Jögel создала специальный мяч, который назвали "Мередиан".

Мяч создан с использованием технологии переработки пластика. На поверхность "Мередиана" нанесли 11 часовых поясов России. Они таким образом показали, что футбол никогда не останавливается.

В российском футбольном сообществе матч с Гренадой вызвал много вопросов. Легенда сборной России Александр Мостовой сравнил соперника с командой уровня торгового центра и высмеял предыдущих оппонентов россиян — команды Кубы и Брунея.

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