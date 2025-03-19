Король Чарльз III разрешил Гренаде сыграть с Россией
Сборная России по футболу 19 марта сыграет против команды Гренады. Как оказалось, разрешение провести матч руководству команды Гренады пришлось брать у короля.
Чарльз III дал разрешение на проведение матча, передают росСМИ.
Гренаде позволили сыграть с Россией
По словам главного тренера сборной Гренады Энтони Модеста, футбольная ассоциация страны согласовала матч согласно с руководством Содружества наций, чтобы соблюсти установленный протокол и необходимые процедуры.
Отметим, что главой Содружества наций является правящий монарх Великобритании Чарльз III.
Несмотря на проблемы между Россией и Великобританией, Гренада получила все возможные разрешения и от правительства в Лондоне.
Матч между сборными России и Гренады состоится в Москве.
Правительство Великобритании и лично Чарльз III активно поддерживают Украину в военном конфликте с Россией.
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