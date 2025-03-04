Дуглас Сантос выбрал Россию вместо сборной Бразилии

Дуглас Сантос. Фото: ALEX SILVA/ESTADAO

Левый защитник российского "Зенита" Дуглас Сантос ранее получил российский паспорт и теперь двойное гражданство. К тому же он получил вызов в национальную команду РФ.

При этом, игрок получил вызов из сборной Бразилии, сообщили росСМИ.

Читайте также:

Дуглас Сантос. Фото: "Зенит"

Выбрал Россию вместо одной из лучших сборных в мире

По информации источника, 28 февраля Сантос попал в расширенный список сборной Бразилии, куда попали 52 игрока. Из этих игроков выберут, кто в марте сыграет в отборе на чемпионат мира-2026 против Колумбии и Аргентины.

Затем 3 марта Сантос попал в перечень игроков на мартовский тренировочный сбор сборной России.

Отметим, что 30-летний ветеран "Зенита" имеет один матч за сборную Бразилии в 2016-м году. Футболист также выигрывал Олимпийские игр-2016.

За российский клуб Сантос выступает с сезона 2019/2020. В октябре текущего года он получил гражданство РФ.

Напомним, были украинские футболисты, решившие выступать за команду России.

Сборная Украины получила проблемы перед играми Лиги наций с Бельгией.

Стало известно, кто из молодых боксеров выйдет на замену объединенному чемпиону Александру Усику.

Александру Зинченко планирует покинуть лондонский "Арсенал", чтобы сыграть на высоком профессиональном уровне.