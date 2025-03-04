Дуглас Сантос вибрав Росію замість збірної Бразилії

Футболіст збірної Бразилії виступатиме за Росію
Лівий захисник російського "Зеніту" Дуглас Сантос раніше отримав російський паспорт і має подвійне громадянство. До того ж він отримав виклик до національної команди РФ.
При цьому, гравець отримав виклик зі збірної Бразилії, повідомили росЗМІ.
Вибрав Росію замість однієї з найкращих збірних у світі
За інформацією джерела, 28 лютого Сантос потрапив до розширеного списку збірної Бразилії, куди також потрапили 52 гравці. Із цих гравців оберуть, хто в березні зіграє у відборі на чемпіонат світу-2026 проти Колумбії та Аргентини.
Потім 3 березня Сантос потрапив до переліку гравців на березневий тренувальний збір збірної Росії.
Зазначимо, що 30-річний ветеран "Зеніту" має один матч за збірну Бразилії у 2016-му році. Футболіст також вигравав Олімпійські ігри-2016.
За російський клуб Сантос виступає з сезону 2019/2020. У жовтні поточного року він отримав громадянство РФ.
Нагадаємо, були українські футболісти, які вирішили виступати за команду Росії.
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