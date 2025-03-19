Чарльз III. Фото: Reuters

Збірна Росії з футболу 19 березня зіграє проти команди Гренади. Як виявилося, дозвіл провести матч керівництву команди Гренади довелося брати у короля.

Чарльз III дав дозвіл на проведення матчу, передають росЗМІ.

Читайте також:

Артем Дзюба напередодні матчу з Гренадою. Фото: росЗМІ

Гренаді дозволили зіграти з Росією

За словами головного тренера збірної Гренади Ентоні Модеста, футбольна асоціація країни погодила матч відповідно до керівництва Співдружності націй, щоб дотриматись встановленого протоколу і необхідних процедур.

Зазначимо, що главою Співдружності націй є правлячий монарх Великої Британії Чарльз III.

Попри проблеми між Росією і Великою Британією, Гренада отримала всі можливі дозволи й від уряду в Лондоні.

Матч між збірними Росії та Гренади відбудеться в Москві.

Уряд Великої Британії та особисто Чарльз III активно підтримують Україну у військовому конфлікті з Росією.

Нагадаємо, англійський "Ліверпуль" готує серйозні зміни в команді, оскільки влітку втратить Салаха і Ван Дейка.

У Кріштіану Роналду заплановано повернення в один із європейських чемпіонатів.

Руслан Ротань стане вільним агентом і може замінити Олександра Шовковського на посаді головного тренера київського "Динамо".

Інші ж джерела стверджують, що Ротань може переїхати до Житомира.