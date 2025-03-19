Король Чарльз III дозволив Гренаді зіграти з Росією
Збірна Росії з футболу 19 березня зіграє проти команди Гренади. Як виявилося, дозвіл провести матч керівництву команди Гренади довелося брати у короля.
Чарльз III дав дозвіл на проведення матчу, передають росЗМІ.
Гренаді дозволили зіграти з Росією
За словами головного тренера збірної Гренади Ентоні Модеста, футбольна асоціація країни погодила матч відповідно до керівництва Співдружності націй, щоб дотриматись встановленого протоколу і необхідних процедур.
Зазначимо, що главою Співдружності націй є правлячий монарх Великої Британії Чарльз III.
Попри проблеми між Росією і Великою Британією, Гренада отримала всі можливі дозволи й від уряду в Лондоні.
Матч між збірними Росії та Гренади відбудеться в Москві.
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