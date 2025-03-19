Ліверпуль відпустить Салаха, Жота і Нуньєса заради зірки АПЛ

Мохаммед Салах бореться із суперником. Фото: Reuters/David Klein

Англійський "Ліверпуль" може отримати привабливу пропозицію щодо Дарвіна Нуньєса влітку 2025 року. Керівництво "червоних" хоче позбутися гравця, який так і не став лідером команди. Інші гравці атаки теж можуть покинути "Енфілд".

Клуб отримає щонайменше дві пропозиції щодо трансферу Нуньєса, повідомляє Teamtalk.

Читайте також:

"Ліверпуль" може повністю змінити лінію атаки наприкінці нинішнього сезону. Клуб так і не запропонував Мохаммеду Салаху продовжити контракт, термін дії якого закінчується за кілька місяців. Діогу Жота та Дарвін Нуньєс також з великою мовірностю підуть з команди.

Дарвін Нуньєс під час матчу. Фото: Reuters/Phil Noble

Претенденти на Дарвіна

Взимку "Ліверпуль" вів переговори з "Аль-Насром" із Саудівської Аравії з приводу трансферу уругвайського форварда. За три сезони його купівля так і не виправдалася. Сторони не досягли згоди, але продовжують обговорювати перехід Нуньєса.

Сам Дарвін заявив, що втомився від похмурої англійської погоди й хоче перейти в клуб із країни, яка відповідає його цінностям і стилю життя. У послугах гравця зацікавлений мадридський "Атлетіко", який готовий запропонувати 40 млн євро. "Аль-Наср" готовий удвічі збільшити цю суму, тож у "Ліверпуля" є шанс заробити великі гроші завдяки відходу Дарвіна.

Александер Ісак забив гол. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

"Ліверпуль" готовий вкласти ці кошти в купівлю Александера Ісака. Зірка "Ньюкасла" стане пріоритетною трансферною метою "червоних". Однак лідеру турнірної таблиці АПЛ доведеться витримати серйозну конкуренцію з боку "Арсеналу", який теж хоче запросити шведського форварда.

Нагадаємо, лідер "Аль-Насра" Кріштіану Роналду повернеться до Європи наприкінці сезону.

Змінилася трансферна вартість лідерів збірної України з футболу.

Руслан Ротань може піти з "Олександрії", його контракт закінчиться влітку 2025 року.

У київському "Динамо" можуть звернутися до послуг молодого українського тренера.