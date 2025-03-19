Ліверпуль відпустить Салаха, Жота і Нуньєса заради зірки АПЛ

Ліверпуль готує трансфер гравця, який замінить Салаха
Англійський "Ліверпуль" може отримати привабливу пропозицію щодо Дарвіна Нуньєса влітку 2025 року. Керівництво "червоних" хоче позбутися гравця, який так і не став лідером команди. Інші гравці атаки теж можуть покинути "Енфілд".
Клуб отримає щонайменше дві пропозиції щодо трансферу Нуньєса, повідомляє Teamtalk.
"Ліверпуль" може повністю змінити лінію атаки наприкінці нинішнього сезону. Клуб так і не запропонував Мохаммеду Салаху продовжити контракт, термін дії якого закінчується за кілька місяців. Діогу Жота та Дарвін Нуньєс також з великою мовірностю підуть з команди.
Претенденти на Дарвіна
Взимку "Ліверпуль" вів переговори з "Аль-Насром" із Саудівської Аравії з приводу трансферу уругвайського форварда. За три сезони його купівля так і не виправдалася. Сторони не досягли згоди, але продовжують обговорювати перехід Нуньєса.
Сам Дарвін заявив, що втомився від похмурої англійської погоди й хоче перейти в клуб із країни, яка відповідає його цінностям і стилю життя. У послугах гравця зацікавлений мадридський "Атлетіко", який готовий запропонувати 40 млн євро. "Аль-Наср" готовий удвічі збільшити цю суму, тож у "Ліверпуля" є шанс заробити великі гроші завдяки відходу Дарвіна.
"Ліверпуль" готовий вкласти ці кошти в купівлю Александера Ісака. Зірка "Ньюкасла" стане пріоритетною трансферною метою "червоних". Однак лідеру турнірної таблиці АПЛ доведеться витримати серйозну конкуренцію з боку "Арсеналу", який теж хоче запросити шведського форварда.
Нагадаємо, лідер "Аль-Насра" Кріштіану Роналду повернеться до Європи наприкінці сезону.
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