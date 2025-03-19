Збірна Росії з футболу. Фото: росЗМІ

Збірна Росії з футболу 19 березня проведе черговий товариський матч. Суперником РФ стане команда Гренади.

У цьому матчі росіяни зіграють унікальним м'ячем, повідомили росЗМІ.

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Зазначимо, що Росію було відсторонено від міжнародних турнірів після повномасштабного вторгнення в Україну. Команда може грати тільки товариські матчі.

М'яч "Мередіан". Фото: росЗМІ

Росія зіграє особливим м'ячем

За інформацією джерела, для збірної Росії їхній технічний спонсор, компанія Jögel створила спеціальний м'яч, який назвали "Меридіан".

М'яч створено з використанням технології переробки пластику. На поверхню "Меридіана" нанесли 11 часових поясів Росії. Вони таким чином показали, що футбол ніколи не зупиняється.

У російській футбольній спільноті матч із Гренадою викликав багато запитань. Легенда збірної Росії Олександр Мостовий порівняв суперника з командою рівня торгового центру і висміяв попередніх опонентів росіян — команди Куби і Брунею.

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