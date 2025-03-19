Артем Довбик может пропустить плей-офф Лиги наций против Бельгии — что известно

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: instagram.com/uafukraine

Уже в четверг, 20 марта, сборная Украины сыграет против сборной Бельгии в Лиге наций. К сожалению, похоже, есть плохие новости для украинских фанатов.

Форвард итальянской "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик может пропустить первый матч плей-офф Лиги наций против Бельгии, сообщает UA-Футбол.

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Украинский форвард Артем Довбик. Фото: instagram.com/uafukraine

Что известно

"Быстрее всех приехал Артем Довбик. Он и водитель микроавтобуса были в масках для лица, ведь нападающий подхватил вирус. Довбик сразу же направился к своему номеру", — сообщает СМИ.

По состоянию на сейчас неизвестно, сможет ли форвард "Ромы" сыграть против Бельгии.

Артем Довбик сыграл четыре поединка за сборную Украины в нынешнем розыгрыше Лиги наций. На его счету один забитый мяч.

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