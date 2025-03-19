Артем Довбик может пропустить плей-офф Лиги наций против Бельгии — что известно

Ключевой игрок сборной Украины может не сыграть с Бельгией
Уже в четверг, 20 марта, сборная Украины сыграет против сборной Бельгии в Лиге наций. К сожалению, похоже, есть плохие новости для украинских фанатов.
Форвард итальянской "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик может пропустить первый матч плей-офф Лиги наций против Бельгии, сообщает UA-Футбол.
Утром сборная Украины переехала с места проведения сбора в Мурсию, где состоится поединок. Однако в отель прибыли не все футболисты.
Что известно
"Быстрее всех приехал Артем Довбик. Он и водитель микроавтобуса были в масках для лица, ведь нападающий подхватил вирус. Довбик сразу же направился к своему номеру", — сообщает СМИ.
По состоянию на сейчас неизвестно, сможет ли форвард "Ромы" сыграть против Бельгии.
Артем Довбик сыграл четыре поединка за сборную Украины в нынешнем розыгрыше Лиги наций. На его счету один забитый мяч.
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