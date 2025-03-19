Артем Довбик може пропустити плей-оф Ліги націй проти Бельгії — що відомо

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: instagram.com/uafukraine

Вже у четвер, 20 березня, збірна України зіграє проти збірної Бельгії у Лізі націй. На жаль, схоже, є погані новини для українських фанатів.

Форвард італійської "Роми" та збірної України Артем Довбик може пропустити перший матч плей-офф Ліги націй проти Бельгії, повідомляє UA-Футбол.

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Український форвард Артем Довбик. Фото: instagram.com/uafukraine

Що відомо

"Швидше за всіх приїхав Артем Довбик. Він та водій мікроавтобуса були у масках для обличчя, адже нападник підхопив вірус. Довбик відразу ж попрямував до свого номера", — повідомляє ЗМІ.

Станом на зараз невідомо, чи зможе форвард "Роми" зіграти проти Бельгії.

Артем Довбик зіграв чотири поєдинки за збірну України у нинішньому розіграші Ліги націй. На його рахунку один забитий м'яч.

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