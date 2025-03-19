Где смотреть матч Украины и Бельгии — фанатов шокировали новостью

Игроки сборной Украины на тренировке перед матчами с Бельгией. Фото: instagram.com/uafukraine

В Лиге наций уже в четверг, 20 марта, состоится первый поединок Украина — Бельгия. Его будут транслировать по новым правилам.

Директор по контенту MEGOGO Мария Панченко в комментарии "Украинскому футболу" подробно рассказала об изменениях.

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Сборная Украины по футболу во время матча. Фото: instagram.com/uafukraine

Где покажут Украина — Бельгия

"Начиная с марта, матчи сборной Украины будут транслироваться на ОТТ-медиасервисе MEGOGO и эфирном телеканале "MEGOGO СПОРТ", — отметила Панченко.

По ее словам, на местных каналах "Суспільного" матчи сборной Украины больше показывать не будут.

Представительница MEGOGO подчеркнула, что зрители могут быть уверенными, что доступ к матчам сборной останется неизменным.

"Они по-прежнему смогут просматривать матчи онлайн на нашей платформе, или же на бесплатном телеканале, который вещает в Т2 и кабельных сетях", — рассказала она.

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