Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Тысячи фанатов могут остаться без трансляции Украина — Бельгия arrow

Тысячи фанатов могут остаться без трансляции Украина — Бельгия

19 марта 2025 15:01
Максим Коваленко - Редактор
Где смотреть матч Украины и Бельгии — фанатов шокировали новостью
Игроки сборной Украины на тренировке перед матчами с Бельгией. Фото: instagram.com/uafukraine
Максим Коваленко - Редактор

В Лиге наций уже в четверг, 20 марта, состоится первый поединок Украина — Бельгия. Его будут транслировать по новым правилам.

Директор по контенту MEGOGO Мария Панченко в комментарии "Украинскому футболу" подробно рассказала об изменениях.

Читайте также:

Есть плохая новость для любителей смотреть матчи сборной на "Суспільному". Этого больше не будет.

Збірна України з футболу
Сборная Украины по футболу во время матча. Фото: instagram.com/uafukraine

Где покажут Украина — Бельгия

"Начиная с марта, матчи сборной Украины будут транслироваться на ОТТ-медиасервисе MEGOGO и эфирном телеканале "MEGOGO СПОРТ", — отметила Панченко.

По ее словам, на местных каналах "Суспільного" матчи сборной Украины больше показывать не будут.

Представительница MEGOGO подчеркнула, что зрители могут быть уверенными, что доступ к матчам сборной останется неизменным.

"Они по-прежнему смогут просматривать матчи онлайн на нашей платформе, или же на бесплатном телеканале, который вещает в Т2 и кабельных сетях", — рассказала она.

Напомним, "Ливерпуль" хочет избавиться от нескольких игроков этим летом, он проведет серьезные кадровые изменения.

Португальский футболист Криштиану Роналду может вернуться в Европу, известна причина.

Украинский журналист назвал имя тренера, который может заменить наставника "Динамо" Александра Шовковского.

Руслан Ротань летом может уйти из "Александрии", на него есть претенденты среди клубов УПЛ.

спорт футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Сборная Бельгии по футболу
Реклама
Реклама
Реклама