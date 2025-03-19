Де дивитись матч України та Бельгії — фанатів шокували новиною

Гравці збірної України на тренуванні перед матчами з Бельгією. Фото: instagram.com/uafukraine

У Лізі націй вже у четвер, 20 березня, відбудеться перший поєдинок Україна — Бельгія. Його транслюватимуть за новими правилами.

Директорка з контенту MEGOGO Марія Панченко в коментарі "Українському футболу" детально розповіла про зміни.

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Збірна України з футболу під час матчу. Фото: instagram.com/uafukraine

Де покажуть Україна — Бельгія

"Починаючи із березня, матчі збірної України транслюватимуться на ОТТ-медіасервісі MEGOGO і ефірному телеканалі "MEGOGO СПОРТ", — зазначила Панченко.

За її словами, на місцевих каналах "Суспільного" матчі збірної України більше показувати не будуть.

Представниця MEGOGO підкреслила, що глядачі можуть бути впевненими, що доступ до матчів збірної залишиться незмінним.

"Вони, як і раніше, зможуть переглядати матчі онлайн на нашій платформі або ж на безплатному телеканалі, який мовить в Т2 і кабельних мережах", — розповіла вона.

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