Беллингем летом станет футболистом Манчестер Юнайтед

Тренер "МЮ" Рубен Аморим дает указания игрокам. Фото: Reuters/Chris Radburn

Гранды европейского футбола уже готовятся к летнему трансферному окну. "Манчестер Юнайтед" собирается подписать футболиста, который может сыграть на нескольких позициях в центре поля.

"Красные дьяволы" готовы заплатить за молодого футболиста большие деньги, сообщает TEAMtalk.

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В "Манчестер Юнайтед" считают разочарованием сезон 2024/2025. В клубе уже планируют усилить состав игроками, которые помогут тренерскому штабу Рубена Аморима исправить ситуацию. Стало известно, что один из потенциальных новичков "красных дьяволов" может дорого обойтись клубу.

Кто станет игроком "МЮ"

Одной из приоритетных трансферных целей "Юнайтед" станет 19-летний Джоб Беллингем. Младший брат звезды мадридского "Реала" и сборной Англии является воспитанником "Саутгемптона". Он перешел в "Сандерленд" за 1,75 млн фунтов летом 2023 года.

Джоб Беллингем на базе "Сандерленда". Фото: instagram.com/jobebellingham/

Однако "Манчестер Юнайтед" придется выдержать серьезную конкуренцию в борьбе за игрока. На него также претендуют "Челси", "Брайтон", "Ноттингем Форест", "Тоттенхэм" и "Брэндфорд".

Контракт Беллингема с "черными котами" рассчитан до лета 2028 года. Его трансферная стоимость составляет 18 млн евро, но "Сандерленд" захочет получить за полузащитника больше. В этом сезоне футболист сыграл 34 матча, в которых забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи.

Напомним, бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду собирается вернуться в Европу.

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