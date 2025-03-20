Беллінгем влітку стане футболістом Манчестер Юнайтед

Тренер "МЮ" Рубен Аморім дає вказівки гравцям. Фото: Reuters/Chris Radburn

Гранди європейського футболу вже готуються до літнього трансферного вікна. "Манчестер Юнайтед" збирається підписати футболіста, який може зіграти на декількох позиціях у центрі поля.

"Червоні дияволи" готові заплатити за молодого футболіста великі гроші, повідомляє TEAMtalk.

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У "Манчестер Юнайтед" вважають розчаруванням сезон 2024/2025. У клубі вже планують посилити склад гравцями, які допоможуть тренерському штабу Рубена Аморіма виправити ситуацію. Стало відомо, що один із потенційних новачків "червоних дияволів" може дорого обійтися клубу.

Хто стане гравцем "МЮ"

Однією з пріоритетних трансферних цілей "Юнайтед" стане 19-річний Джоб Беллінгем. Молодший брат зірки мадридського "Реала" та збірної Англії є вихованцем "Саутгемптона". Він перейшов у "Сандерленд" за 1,75 млн фунтів влітку 2023 року.

Джоб Беллінгем на базі "Сандерленда". Фото: instagram.com/jobebellingham/

Однак "Манчестер Юнайтед" доведеться витримати серйозну конкуренцію в боротьбі за гравця. На нього претендують "Челсі", "Брайтон", "Ноттінгем Форест", "Тоттенгем" та "Брендфорд".

Контракт Беллінгема з "чорними котами" розрахований до літа 2028 року. Його трансферна вартість становить 18 млн євро, але "Сандерленд" захоче отримати за півзахисника більше. Цього сезону футболіст зіграв 34 матчі, в яких забив 4 м'ячі та зробив 3 результативні передачі.

Нагадаємо, колишній футболіст "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду збирається повернутися до Європи.

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