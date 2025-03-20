Руді Гарсія назвав рецепт перемоги Бельгії над Україною — про що йдеться

Бельгія планує обіграти Україну завдяки важливому рішенню
Збірна Бельгії готується до виїзного матчу проти України в Іспанії. Це буде перший поєдинок команд у рамках плей-оф Ліги Націй.
Головний тренер "червоних дияволів" Руді Гарсія розповів, як його команда зіграє проти суперника, повідомляє YouTube-канал Королівської Бельгійської асоціації футболу.
У четвер, 20 березня, відбудеться перший матч плей-оф Ліги Націй за участю України та Бельгії. Для "червоних дияволів" це буде виїзний поєдинок. Наставник бельгійської команди чекає на це протистояння зі стриманим оптимізмом.
Що Руді Гарсія сказав про збірну України
Тренер "червоних дияволів" із повагою говорив про підопічних Сергія Реброва. Він заявив, що у складі збірної України зібрані талановиті й досвідчені гравці, деяких із них Руді Гарсія знає особисто. І наставник не сумнівається, що попереду важке, напружене протистояння.
Гарсія сподівається, що справа обмежиться 180 хвилинами ігрового часу, і командам не доведеться грати додаткові тайми. За словами тренера, збірна Бельгії підходить до поєдинку в хорошому стані, усі футболісти готові до матчів.
Руді Гарсія заявив, що головним завданням для його команди буде зберегти холоднокровність, особливо в першому поєдинку. Тренер не сумнівається, що його футболісти зуміють створити моменти біля воріт суперника. І для бельгійців дуже важливо забити гол на виїзді.
Нагадаємо, у збірної України є хороший шанс обіграти Бельгію — ми назвали причини для оптимізму.
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