Руді Гарсія назвав рецепт перемоги Бельгії над Україною — про що йдеться

Ромелу Лукаку під час атаки. Фото: instagram.com/belgianreddevils/

Збірна Бельгії готується до виїзного матчу проти України в Іспанії. Це буде перший поєдинок команд у рамках плей-оф Ліги Націй.

Головний тренер "червоних дияволів" Руді Гарсія розповів, як його команда зіграє проти суперника, повідомляє YouTube-канал Королівської Бельгійської асоціації футболу.

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У четвер, 20 березня, відбудеться перший матч плей-оф Ліги Націй за участю України та Бельгії. Для "червоних дияволів" це буде виїзний поєдинок. Наставник бельгійської команди чекає на це протистояння зі стриманим оптимізмом.

Руді Гарсія відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Що Руді Гарсія сказав про збірну України

Тренер "червоних дияволів" із повагою говорив про підопічних Сергія Реброва. Він заявив, що у складі збірної України зібрані талановиті й досвідчені гравці, деяких із них Руді Гарсія знає особисто. І наставник не сумнівається, що попереду важке, напружене протистояння.

Гарсія сподівається, що справа обмежиться 180 хвилинами ігрового часу, і командам не доведеться грати додаткові тайми. За словами тренера, збірна Бельгії підходить до поєдинку в хорошому стані, усі футболісти готові до матчів.

Руді Гарсія заявив, що головним завданням для його команди буде зберегти холоднокровність, особливо в першому поєдинку. Тренер не сумнівається, що його футболісти зуміють створити моменти біля воріт суперника. І для бельгійців дуже важливо забити гол на виїзді.

Нагадаємо, у збірної України є хороший шанс обіграти Бельгію — ми назвали причини для оптимізму.

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