Ліга Націй: чому ми віримо в перемогу України над Бельгією

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

В іспанському місті Мурсія, на стадіоні "Енріке Рока", 20 березня відбудеться перший стиковий матч Ліги націй між збірними України та Бельгії. Перемога в цьому двоматчевому протистоянні виведе команду Сергія Реброва до елітного дивізіону А.

Для України це шанс повернутися до топрівня європейського футболу, звідки вона колись несправедливо вилетіла після виїзду до Швейцарії. Портал Новини.LIVE оцінив шанси "синьо-жовтих".

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Матч Україна — Бельгія

Україна посіла друге місце в групі B1, поступившись Чехії, але завдяки перемогам у двох останніх матчах обійшла Албанію та Грузію.

Бельгія ж фінішувала третьою в групі А2 і тепер бореться за збереження місця в дивізіоні А. Українці налаштовані взяти реванш за нічию 0:0 на Євро-2024, після якої вони покинули турнір.

Віктор Циганков. Фото: УАФ

Сила України

Збірна України підходить до гри з чотирма матчами без поразок, хоча її форма викликає запитання.

У хорошій кондиції перебувають Андрій Лунін, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Віктор Циганков і Роман Яремчук. Решта лідерів ще не на піку: Олександр Зінченко в "Арсеналі" переважно в запасі, хоч і забив у Лізі чемпіонів проти ПСВ, а Анатолій Трубін постійно грає за "Бенфіку", але пропускає забагато та постійно критикується в ЗМІ.

Георгій Судаков. Фото: УАФ

Єгор Назарина повернувся до основи "Шахтаря" і може зміцнити опорну зону замість Володимира Бражка, якого не викликали.

Єфим Конопля втратив місце в "Шахтарі", Артем Довбик пропустить матч через хворобу, а Максим Таловеров травмувався — його замінив Олександр Сваток.

Микола Шапаренко та Георгій Судаков також не в найкращій формі, але Зінченко здатен їх підмінити.

Владислав Ванат. Фото: УАФ

Що у Бельгії

Бельгія переживає спад: три поразки поспіль, зокрема 0:1 від Ізраїлю, і лише одна перемога в шести іграх Ліги націй.

Новий тренер Руді Гарсія, який замінив Доменіко Тедеско, повернув Тібо Куртуа та Кевіна Де Брейне в склад команди. Однак через дискваліфікацію перший матч пропустять Тімоті Кастань і Луа Опенда. Атака бельгійців залишається сильною, але оборона страждає через повільних захисників.

Чому віримо в успіх

Україна демонструє стабільність і згуртованість, на відміну від розбалансованої Бельгії часів Тедеско. Слабка оборона суперника — шанс для Влада Ваната чи Яремчука. Гра від захисту зі швидкими контратаками може принести результат завдяки Забарному, Миколенку, Циганкову та Яремчуку. Прогноз — перемога 1:0.

Віталій Миколенко та Віталій Буяльський. Фото: УАФ

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров повідомив, чи гратиме проти Бельгії Артем Довбик.

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