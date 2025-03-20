Лига Наций: почему мы верим в победу Украины над Бельгией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ

В испанском городе Мурсия, на стадионе "Энрике Рока", 20 марта состоится первый стыковой матч Лиги наций между сборными Украины и Бельгии. Победа в этом двухматчевом противостоянии выведет команду Сергея Реброва в элитный дивизион А.

Для Украины это шанс вернуться в топ-уровень европейского футбола, откуда она когда-то несправедливо вылетела после выезда в Швейцарию. Портал Новини.LIVE оценил шансы "сине-желтых".

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Матч Украина — Бельгия

Украина заняла второе место в группе B1, уступив Чехии, но благодаря победам в двух последних матчах обошла Албанию и Грузию.

Бельгия же финишировала третьей в группе А2 и теперь борется за сохранение места в дивизионе А. Украинцы настроены взять реванш за ничью 0:0 на Евро-2024, после которой они покинули турнир.

Виктор Цыганков. фото: УАФ

Сила Украины

Сборная Украины подходит к игре с четырьмя матчами без поражений, хотя ее форма вызывает вопросы.

В хорошей кондиции пребывают Андрей Лунин, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Виктор Цыганков и Роман Яремчук. Остальные лидеры еще не на пике: Александр Зинченко в "Арсенале" преимущественно в запасе, хоть и забил в Лиге чемпионов против ПСВ, а Анатолий Трубин постоянно играет за "Бенфику", но пропускает слишком много и постоянно критикуется в СМИ.

Георгий Судаков, фото: УАФ

Егор Назарина вернулся в основу "Шахтера" и может укрепить опорную зону вместо Владимира Бражко, которого не вызвали.

Ефим Конопля потерял место в "Шахтере", Артем Довбик пропустит матч из-за болезни, а Максим Таловеров травмировался — его заменил Александр Сваток.

Николай Шапаренко и Георгий Судаков также не в лучшей форме, но Зинченко способен их подменить.

Владислав Ванат. Фото: УАФ

Что в Бельгии

Бельгия переживает спад: три поражения подряд, в том числе 0:1 от Израиля, и лишь одна победа в шести играх Лиги наций.

Новый тренер Руди Гарсия, который заменил Доменико Тедеско, вернул Тибо Куртуа и Кевина Де Брейне в состав команды. Однако из-за дисквалификации первый матч пропустят Тимоти Кастань и Луа Опенда. Атака бельгийцев остается сильной, но оборона страдает из-за медлительных защитников.

Почему верим в успех

Украина демонстрирует стабильность и сплоченность, в отличие от расбалансированной Бельгии времен Тедеско. Слабая оборона соперника — шанс для Влада Ваната или Яремчука. Игра от защиты с быстрыми контратаками может принести результат благодаря Забарному, Миколенко, Цыганкову и Яремчуку. Прогноз — победа 1:0.

Виталий Миколенко и Виталий Буяльский. Фото: УАФ

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сообщил, будет ли играть против Бельгии Артем Довбик.

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