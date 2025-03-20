Ліга Націй: сьогодні збірна України прийме Бельгію, де дивитися трансляцію

Роман Яремчук святкує гол. Фото: УНІАН

Футболісти збірної України вийдуть на поле стадіону в іспанській Мурсії, щоб зіграти перший поєдинок плей-офф Ліги Націй із командою Бельгії. На шляху стоїть путівка в елітний дивізіон турніру. Це протистояння буде доступне на порталі Новини.LIVE, який проведе пряму текстову трансляцію матчу.

У четвер, 20 березня, о 21:45 за київським часом, на збірну України чекає серйозне випробування. Бельгія стане небезпечним суперником для команди Сергія Реброва. І тут не час згадувати про те, що на Євро-2024 суперники зіграли з рахунком 0:0. Зараз багато вболівальників пораділи б повторенню того результату.

Читайте також:

Головна зірка бельгійської команди Ромелу Лукаку. Фото: Reuters/Lee Smith

Де і коли дивитися матч Україна - Бельгія

Незадовго до початку першого поєдинку стало відомо, що суспільний мовник більше не показуватиме матчі за участю "синьо-жовтих". "Суспільне" не покаже протистояння, але його можна буде побачити на Megogo, а також на ефірному телеканалі медіасервісу "Мегого Спорт".

Швейцарець Сандро Шерер був призначений головним суддею поєдинку. Цей рефері відомий тим, що дає змогу боротися футболістам, рідко когось вилучає з поля та обходиться практично без попереджень і пенальті.

Андрій Ярмоленко повернувся до збірної України. Фото: УНІАН

Кадровий склад збірної України

Уже відомо, що захисники Максим Таловєров та Валерій Бондар, а також форвард Артем Довбик не допоможуть "синьо-жовтому" в цьому матчі. Головний тренер команди Сергій Ребров викликав із резервного списку Олександра Сватка, який здатен зіграти в центрі оборони.

Не відомо, хто вийде в основі та займе місце у воротах збірної України. Деякі журналісти стверджують, що це буде Андрій Лунін, у якого мало практики в мадридському "Реалі". А ворота бельгійської команди точно захищатиме партнер українця по іспанському клубу Тібо Куртуа, який нещодавно повернувся до збірної. У Бельгії пишуть, що це негативно вплинуло на атмосферу в команді.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров обговорив конфлікт з Андрієм Шевченком.

Наставник збірної Бельгії Руді Гарсія ухвалив важливе рішення напередодні першого поєдинку з Україною.

Кріштіану Роналду захотів знову виступати в Європі та готується до трансферу.

"Манчестер Юнайтед" збирається запросити висхідну зірку світового футболу.