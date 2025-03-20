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Бельгия планирует обыграть Украину благодаря важному решению

20 марта 2025 09:25
Иван Крутогоров - Редактор
Руди Гарсия назвал рецепт победы Бельгии над Украиной — о чем речь
Ромелу Лукаку во время атаки. Фото: instagram.com/belgianreddevils/
Иван Крутогоров - Редактор

Сборная Бельгии готовится к выездному матчу против Украины в Испании. Это будет первый поединок команд в рамках плей-офф Лиги Наций.

Главный тренер "красных дьяволов" Руди Гарсия рассказал, как его команда сыграет против соперника, сообщает YouTube-канал Королевской Бельгийской ассоциации футбола. 

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В четверг, 20 марта, пройдет первый матч плей-офф Лиги Наций с участием Украины и Бельгии. Для "красных дьяволов" это будет выездной поединок. Наставник бельгийской команды ждет это противостояние со сдержанным оптимизмом. 

Руди Гарсия
Руди Гарсия отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Что Руди Гарсия сказал о сборной Украины 

Тренер "красных дьяволов" с уважением говорил о подопечных Сергея Реброва. Он заявил, что в составе сборной Украины собраны талантливые и опытные игроки, некоторых из них Руди Гарсия знает лично. И наставник не сомневается, что впереди тяжелое, напряженное противостояние. 

Гарсия надеется, что дело ограничится 180 минутами игрового времени, и командам не придется играть дополнительные таймы. По словам тренера, сборная Бельгии подходит к поединку в хорошем состоянии, все футболисты готовы к матчам. 

Руди Гарсия заявил, что главной задачей для его команды будет сохранить хладнокровие, особенно в первом поединке. Тренер не сомневается, что его футболисты сумеют создать моменты у ворот соперника. И для бельгийцев очень важно забить гол на выезде. 

Напомним, у сборной Украины есть хороший шанс обыграть Бельгию — мы назвали причины для оптимизма.

Легендарный Криштиану Роналду собирается вернуться в один из европейских клубов. 

Английский "Ливерпуль" планирует активную трансферную кампанию и собирается подписать мировую звезду. 

 

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