Динамо посилить проблемну позицію заради Ліги чемпіонів

Гравці київського "Динамо" під час матчу. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

У чемпіонаті України з футболу триває міжнародна перерва. Деякі клуби вже розглядають кадрові питання на наступний сезон.

Атакувальний півзахисник бразильського "Сантоса" Мігель Терсерос перейде у київське "Динамо", повідомляє видання Bolavip Brasil.

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За даними журналіста Вагнера Фредеріко, саме київський клуб є пріорітетним для болівійця. Він надає перевагу Україні над бразильським "Америка Мінейру".

Що відомо про перехід Мігеліто

В ЗМІ пишуть, що болівієць поки що залишиться в "Сантосі". А потім, в середині року перейде в "Динамо".

Вагнер Федеріко стверджує, що йдеться про оренду із зобов'язанням викупу. Він додав, що гравця намагались підписати бразильські "Сеара" та "Атлетіку Гояньєнсе", але ці спроби були безуспішними.

Цього сезону Мігеліто зіграв 18 поєдинків за першу команду "Сантоса", результативними діями не відзначився. За U-19 на його рахунку 16 голів та 5 результативних передач в 29 іграх.

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