Чорноморець відмовився від трансферу гравця Серії А — всі деталі

Півзахисник Браян Оддеї. Фото: instagram.com/brian_oddei30

В чемпіонаті України з футболу настала міжнародна перерва. Проте, чутки та новини щодо кадрових змін у клубах продовжуються.

Одеський "Чорноморець", видається, відмовився від послуг колишнього гравця італійської Серії А, повідомляє телеграм-канал Inside UPL.

Читайте також:

Цей гравець раніше вважався дуже талановитим. Він вже давно намагається працевлаштуватись в УПЛ.

Про кого йдеться

Це африканський форвард Браян Оддеї. Він свого часу виступав за молодіжні команди італійського "Сассуоло", проте не зміг побудувати кар'єру на високому рівні.

Далі були оренди в італійський "Кротоне" та хорватський "Рудеш". У січні 2024 року він став гравцем словацької "Дунайської Стреди", а влітку отримав статус вільного агента.

Оддеї намагався працевлаштуватись в львівському "Русі", але не підійшов їм. Далі у нього був випробувальний період в "Чорноморці", який також закінчився невдало.

До того ж сам гравець почав сумніватись щодо варіанту в Україні через війну.

За даними Transfermarkt, його трансферна вартість наразі становить 175 тисяч євро.

Нагадаємо, головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань влітку може очолити житомирське "Полісся".

Відомо, яка ринкова вартість встановлена на найвідоміших українських легіонерів, які грають в АПЛ.

Відомий журналіст назвав тренера, який може замінити Олександра Шовковського в київському "Динамо".

Ось чотири факти про стадіони, на яких гратимуть збірна України та збірна Бельгії у Лізі націй.