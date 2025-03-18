Чорноморець може змінити тренера — серед кандидатів Калитвинцев і Хацкевич

Гравці "Чорноморця" перед матчем. Фото: instagram.com/fcchornomorets

У клубі української Прем'єр-ліги може відбутися тренерська відставка. Зараз цей клуб бореться за виживання.

"Чорноморець" найближчим часом може відправити у відставку головного тренера команди Олександра Бабича, пише Sport.ua.

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Юрій Калитвинцев. Фото: ФК "Полісся"

Хто може очолити "Чорноморець"

За даними журналістів, серед можливих кандидатів на пост нового головного тренера "Чорноморця" є колишній наставник "Полісся" Юрій Калитвинцев.

Крім нього, у шорт-листі клубу можуть бути й інші тренери: Олександр Хацкевич, Олег Дулуб, Володимир Шаран, Олександр Рябоконь, Олександр Кучер та Валерій Кривенцов.

Одеський "Чорноморець" зараз йде на 15 позиції в УПЛ. Він відстає від "рятувального" місця на шість очок.

Нагадаємо, Руслан Ротань може змінити клуб влітку. На тренера "Олександрії" претендують інші клуби УПЛ.

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