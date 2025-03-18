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Легенда Динамо може очолити Чорноморець

18 березня 2025 16:40
Максим Коваленко - Редактор
Чорноморець може змінити тренера — серед кандидатів Калитвинцев і Хацкевич
Гравці "Чорноморця" перед матчем. Фото: instagram.com/fcchornomorets
Максим Коваленко - Редактор

У клубі української Прем'єр-ліги може відбутися тренерська відставка. Зараз цей клуб бореться за виживання.

"Чорноморець" найближчим часом може відправити у відставку головного тренера команди Олександра Бабича, пише Sport.ua.

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Приводом для початку пошуку стала недавня поразка одеської команди у матчі проти "Інгульця". Одесити продовжують вести боротьбу за збереження прописки в УПЛ. 

Юрій Калитвинцев
Юрій Калитвинцев. Фото: ФК "Полісся"

Хто може очолити "Чорноморець"

За даними журналістів, серед можливих кандидатів на пост нового головного тренера "Чорноморця" є колишній наставник "Полісся" Юрій Калитвинцев.

Крім нього, у шорт-листі клубу можуть бути й інші тренери: Олександр Хацкевич, Олег Дулуб, Володимир Шаран, Олександр Рябоконь, Олександр Кучер та Валерій Кривенцов. 

Одеський "Чорноморець" зараз йде на 15 позиції в УПЛ. Він відстає від "рятувального" місця на шість очок. 

Нагадаємо, Руслан Ротань може змінити клуб влітку. На тренера "Олександрії" претендують інші клуби УПЛ. 

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