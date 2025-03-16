Зіркова хвороба в Чорноморці — що розповів тренер про гравця

Головний тренер "Чорноморця" Олександр Бабич. Фото: fckarpaty.org.ua

У чемпіонаті України з футболу відбулися матчі чергового туру. В одному з них "Чорноморець" поступився "Інгульцю" з рахунком 0:1.

Головний тренер "Чорноморця" Олександр Бабич після поєдинку прокоментував поразку від "Інгульця", відео пресконференції опубліковане на YouTube-каналі одеситів.

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Він підкреслив, що йому соромно перед вболівальниками. А ще поділився деякими подробицями щодо окремих гравців.

Що розповів Бабич

"Дії наших футболістів були незрозумілими. Ми не про це домовлялися перед поєдинком. Поки що є тільки прізвища гравців, а самі вони залишились в роздягальні", — підкреслив тренер "Чорноморця".

Він додав, що після перерви вдалося перевернути гру, але команду підвела реалізація.

Бабич також зупинився на одному із гравців "Чорноморця".

"Скиба? Він не потрапив до заявки, бо захворів — є така зіркова хвороба. Йому треба краще відпрацьовувати на тренуваннях".

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