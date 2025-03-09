Артур Гранц купить Чорноморець — всі деталі та подробиці

Футболісти "Чорноморця" на тренуванні. Фото: instagram.com/fcchornomorets

В клубі української Прем'єр-ліги, який зараз відчайдушно бореться за виживання, скоро може змінитися власник. Чутки щодо його продажу ходили вже давно.

Бізнесмен Артур Гранц домовився про купівлю одеського "Чорноморця", повідомляє ТаТоТаке.

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Ця домовленість поки що "понятійна". Офіційної угоди наразі не підписували.

Що відомо про зміну власника "Чорноморця"

За словами ведучого ТаТоТаке Михайла Співаковського, поки що мова йде про "понятійну домовленість" з нинішніми власниками клубу Олександром Грановським та Борисом Кауфманом. Офіційні документи поки що не підписані.

Щодо Гранца. Він, за даними ЗМІ, володіє мережею duty-free магазинів в аеропортах України, Грузії та Вірменії. А ще видає журнал Forbes в Україні.

Також Гранц є власником вірменського клубу "Пюнік".

В ТаТоТаке нагадали, що зараз є певні ускладнення щодо продажу клубу. Зокрема, новий власник отримає також і борги одеситів перед футболістами та певними організаціями, трансферні бани та проблеми з інфраструктурою.

Приміром, база клубу в Совіньйоні недавно була обстріляна росіянами, її ремонт вже оцінюється приблизно в 10 мільйонів гривень.

Крім того, для остаточного продажу клубу треба буде змінити його мажоритарного власника, ним досі є Леонід Клімов.

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