Артур Гранц купить Чорноморець — всі деталі та подробиці

Чорноморець незабаром змінить власника — що відомо
В клубі української Прем'єр-ліги, який зараз відчайдушно бореться за виживання, скоро може змінитися власник. Чутки щодо його продажу ходили вже давно.
Бізнесмен Артур Гранц домовився про купівлю одеського "Чорноморця", повідомляє ТаТоТаке.
Ця домовленість поки що "понятійна". Офіційної угоди наразі не підписували.
Що відомо про зміну власника "Чорноморця"
За словами ведучого ТаТоТаке Михайла Співаковського, поки що мова йде про "понятійну домовленість" з нинішніми власниками клубу Олександром Грановським та Борисом Кауфманом. Офіційні документи поки що не підписані.
Щодо Гранца. Він, за даними ЗМІ, володіє мережею duty-free магазинів в аеропортах України, Грузії та Вірменії. А ще видає журнал Forbes в Україні.
Також Гранц є власником вірменського клубу "Пюнік".
В ТаТоТаке нагадали, що зараз є певні ускладнення щодо продажу клубу. Зокрема, новий власник отримає також і борги одеситів перед футболістами та певними організаціями, трансферні бани та проблеми з інфраструктурою.
Приміром, база клубу в Совіньйоні недавно була обстріляна росіянами, її ремонт вже оцінюється приблизно в 10 мільйонів гривень.
Крім того, для остаточного продажу клубу треба буде змінити його мажоритарного власника, ним досі є Леонід Клімов.
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