Артур Гранц купит Черноморец — все детали и подробности

Футболисты "Черноморца" на тренировке. Фото: instagram.com/fcchornomorets

В клубе украинской Премьер-лиги, который сейчас отчаянно борется за выживание, скоро может смениться владелец. Слухи о его продаже ходили уже давно.

Бизнесмен Артур Гранц договорился о покупке одесского "Черноморца", сообщает ТаТоТаке.

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Эта договоренность пока что "понятийная". Официального соглашения пока не подписывали.

Что известно о смене владельца "Черноморца"

По словам ведущего ТаТоТаке Михаила Спиваковского, пока речь идет о "понятийной договоренности" с нынешними владельцами клуба Александром Грановским и Борисом Кауфманом. Официальные документы пока не подписаны.

Относительно Гранца. Он, по данным СМИ, владеет сетью duty-free магазинов в аэропортах Украины, Грузии и Армении. А еще издает журнал Forbes в Украине.

Также Гранц является владельцем армянского клуба "Пюник".

В ТаТоТаке напомнили, что сейчас есть определенные осложнения по продаже клуба. В частности, новый владелец получит также и долги одесситов перед футболистами и определенными организациями, трансферные баны и проблемы с инфраструктурой.

К примеру, база клуба в Совиньоне недавно была обстреляна россиянами, ее ремонт уже оценивается примерно в 10 миллионов гривен.

Кроме того, для окончательной продажи клуба надо будет сменить его мажоритарного владельца, им до сих пор является Леонид Климов.

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