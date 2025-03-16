Звездная болезнь в Черноморце — что рассказал тренер об игроке

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич. Фото: fckarpaty.org.ua

В чемпионате Украины по футболу состоялись матчи очередного тура. В одном из них "Черноморец" уступил "Ингульцу" со счетом 0:1.

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич после поединка прокомментировал поражение от "Ингульца", видео пресс-конференции опубликовано на YouTube-канале одесситов.

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Он подчеркнул, что ему стыдно перед болельщиками. А еще поделился некоторыми подробностями относительно отдельных игроков.

Что рассказал Бабич

"Действия наших футболистов были непонятными. Мы не об этом договаривались перед поединком. Пока есть только фамилии игроков, а сами они остались в раздевалке", — подчеркнул тренер "Черноморца".

Он добавил, что после перерыва удалось перевернуть игру, но команду подвела реализация.

Бабич также остановился на одном из игроков "Черноморца".

"Скиба? Он не попал в заявку, потому что заболел — есть такая звездная болезнь. Ему надо лучше отрабатывать на тренировках".

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