Звездная болезнь в Черноморце — что рассказал тренер об игроке

Скандал в клубе УПЛ — один из игроков подхватил звездную болезнь
В чемпионате Украины по футболу состоялись матчи очередного тура. В одном из них "Черноморец" уступил "Ингульцу" со счетом 0:1.
Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич после поединка прокомментировал поражение от "Ингульца", видео пресс-конференции опубликовано на YouTube-канале одесситов.
Он подчеркнул, что ему стыдно перед болельщиками. А еще поделился некоторыми подробностями относительно отдельных игроков.
Что рассказал Бабич
"Действия наших футболистов были непонятными. Мы не об этом договаривались перед поединком. Пока есть только фамилии игроков, а сами они остались в раздевалке", — подчеркнул тренер "Черноморца".
Он добавил, что после перерыва удалось перевернуть игру, но команду подвела реализация.
Бабич также остановился на одном из игроков "Черноморца".
"Скиба? Он не попал в заявку, потому что заболел — есть такая звездная болезнь. Ему надо лучше отрабатывать на тренировках".
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