Черноморец может сменить тренера — среди кандидатов Калитвинцев и Хацкевич

Игроки "Черноморца" перед матчем. Фото: instagram.com/fcchornomorets

В клубе украинской Премьер-лиги может произойти тренерская отставка. Сейчас этот клуб борется за выживание.

"Черноморец" в ближайшее время может отправить в отставку главного тренера команды Александра Бабича, пишет Sport.ua.

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Юрий Калитвинцев. Фото: ФК "Полесье"

Кто может возглавить "Черноморец"

По данным журналистов, среди возможных кандидатов на пост нового главного тренера "Черноморца" есть бывший наставник "Полесья" Юрий Калитвинцев.

Кроме него, в шорт-листе клуба могут быть и другие тренеры: Александр Хацкевич, Олег Дулуб, Владимир Шаран, Александр Рябоконь, Александр Кучер и Валерий Кривенцов.

Одесский "Черноморец" сейчас идет на 15 позиции в УПЛ. Он отстает от "спасательного" места на шесть очков.

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