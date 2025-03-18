Черноморец отказался от трансфера игрока Серии А — все детали

Полузащитник Брайан Оддеи. Фото: instagram.com/brian_oddei30

В чемпионате Украины по футболу наступил международный перерыв. Однако, слухи и новости о кадровых изменениях в клубах продолжаются.

Одесский "Черноморец", похоже, отказался от услуг бывшего игрока итальянской Серии А, сообщает телеграм-канал Inside UPL.

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Этот игрок ранее считался очень талантливым. Он уже давно пытается трудоустроиться в УПЛ.

О ком идет речь

Это африканский форвард Брайан Оддеи. Он в свое время выступал за молодежные команды итальянского "Сассуоло", однако не смог построить карьеру на высоком уровне.

Далее были аренды в итальянский "Кротоне" и хорватский "Рудеш". В январе 2024 года он стал игроком словацкой "Дунайской Стреды", а летом получил статус свободного агента.

Оддеи пытался трудоустроиться во львовском "Рухе", но не подошел им. Далее у него был испытательный период в "Черноморце", который также закончился неудачно.

К тому же сам игрок начал сомневаться относительно варианта в Украине из-за войны.

По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость сейчас составляет 175 тысяч евро.

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