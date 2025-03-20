Хабі Алонсо здивував рішення про своє майбутнє

Тренер Хабі Алонсо та Йозуа Кімміх. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Головний тренер леверкузенського "Баєра" Хабі Алонсо ще не ухвалив остаточного рішення про своє майбутнє. Він обговорить плани з керівництвом клубу наступного тижня.

Іспанський фахівець може залишитися в Німеччині, але за однієї умови, повідомляє DAZN.

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Мадридський "Реал" є головним претендентом на свого колишнього гравця, успішного 43-річного тренера Хабі Алонсо. Передбачається, що влітку цього року він зможе замінити в "королівському клубі" нинішнього наставника іспанської команди Карло Анчелотті. Однак тренер "Баєра" поки не дав остаточної відповіді президенту "бланкос" Флорентіно Пересу.

Чого домагається Хабі Алонсо

Контракт іспанського тренера з "Баєром" розрахований до літа 2026 року. Однак тренер може залишитися в команді на довший термін. Хабі Алонсо вперше в історії "фармацевтів" зробив їх чемпіоном минулого сезону. Він не хотів би кидати цей проєкт.

Хабі Алонсо під час матчу. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Іспанський тренер обговорить із керівництвом німецького клубу плани на кілька років уперед. Він залишиться в "Баєрі" щонайменше до 2027 року, якщо отримає гарантії того, що "фармацевти" посилять склад і збережуть нинішніх лідерів на чолі з Флоріаном Вірцем.

Після 26 турів "Баєр" йде на другому місці в таблиці Бундесліги та відстає від "Баварії" на 6 балів.

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