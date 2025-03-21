Руди Гарсия похвалил Реброва и назвал рецепт победы сборной Украины

Тренер Руди Гарсия во время матча. Фото: Reuters/Pablo Morano

Сборная Бельгии провела два разных тайма в первом матче Лиги Наций против Украины. До перерыва подопечные Руди Гарсии забили гол, но затем упустили инициативу и пропустили три мяча.

Наставник "красных дьяволов" назвал причины поражения своей команды в интервью официальному сайту УЕФА.

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Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия похвалил свою команду за первый тайм поединка против Украины. Он заявил, что доволен голом Ромелу Лукаку, но сожалеет, что игроки упустили несколько моментов у ворот Андрея Лунина. По словам тренера, ничто не предвещало того, что произошло после перерыва.

Что Руди Гарсия сказал о сборной Украины

Французский наставник похвалил своего соперника. Он заявил, что Сергею Реброву удалось хорошо настроить свою команду на матч, а его тренерский штаб правильно реагировал на те события, которые происходили на поле.

Руди Гарсия заявил, что сборная Бельгии противостояла сильной команде, но допустила много ошибок. "Красные дьяволы" знали про передачи Зинченко, быстрые контратаки и игру украинцев в воздухе, но все равно не сумела нейтрализовать "сине-желтых".

Ромелу Лукаку после матча. Фото: Reuters/Pablo Morano

Гарсия не понимает, в чем именно причина поражения сборной Бельгии. Это может быть либо психология, либо физическая усталость. По его словам, украинцы играли более активно, выполнили огромный объем работы, а забитый гол окрылил команду Сергея Реброва. Однако Руди Гарсия считает, что для "красных дьяволов" еще ничего не потеряно. Его команде надо будет забить в Генке как минимум два гола и не пропустить в свои ворота.

Напомним, Сергей Ребров рассказал о проблемах в сборной Украины после первого матча с Бельгией.

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