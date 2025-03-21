Руді Гарсія похвалив Реброва і назвав рецепт перемоги збірної України

Тренер Руді Гарсія під час матчу. Фото: Reuters/Pablo Morano

Збірна Бельгії провела два різні тайми в першому матчі Ліги Націй проти України. До перерви підопічні Руді Гарсії забили гол, але потім втратили ініціативу і пропустили три м'ячі.

Наставник "червоних дияволів" назвав причини поразки своєї команди в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

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Головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія похвалив свою команду за перший тайм поєдинку проти України. Він заявив, що задоволений голом Ромелу Лукаку, але шкодує, що гравці втратили кілька моментів біля воріт Андрія Луніна. За словами тренера, ніщо не віщувало того, що сталося після перерви.

Що Руді Гарсія сказав про збірну України

Французький наставник похвалив свого суперника. Він заявив, що Сергію Реброву вдалося добре налаштувати свою команду на матч, а його тренерський штаб правильно реагував на ті події, які відбувалися на полі.

Руді Гарсія заявив, що збірна Бельгії протистояла сильній команді, але припустилася багатьох помилок. "Червоні дияволи" знали про передачі Зінченка, швидкі контратаки та гру українців у повітрі, але все одно не зуміли нейтралізувати "синьо-жовтих".

Ромелу Лукаку після матчу. Фото: Reuters/Pablo Morano

Гарсія не розуміє, у чому саме причина поразки збірної Бельгії. Це може бути або психологія, або фізична втома. За його словами, українці грали більш активно, виконали величезний обсяг роботи, а забитий гол окрилив команду Сергія Реброва. Однак Руді Гарсія вважає, що для "червоних дияволів" ще нічого не втрачено. Його команді треба буде забити в Генку щонайменше два голи й не пропустити у свої ворота.

Нагадаємо, Сергій Ребров розповів про проблеми в збірній України після першого матчу з Бельгією.

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