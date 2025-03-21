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Ребров повідомив, що у футболіста збірної України важка травма

21 березня 2025 06:47
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Ребров підтвердив важку травму Сича після перемоги України над Бельгією
Сергій Ребров. Фото: скриншот
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

Збірна України з футболу виграла у Бельгії в рамках першого стикового матчу Ліги націй. Синьо жовті пропустили в першому таймі від Лукаку, але в другій половині гри відповіли трьома голами.

Під час гри через травми збірна втратила правих захисників Юхима Коноплю та Олексія Сича. Ситуацію з гравцем "Карпат" прокоментував головний тренер Сергій Ребров на пресконференції.

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Після гри Ребров поділився останніми новинами про стан футболістів і плани команди.

На питання про серйозність травм і шанси гравців допомогти команді в Генку 23 березня у матчі-відповіді Ребров відповів, що сподівається на Коноплю.

Відносно Сича, о у того важка травма, але його теж спробують швидко відновити.

"Ми всі сподіваємося. Я бачив, що особисто в Олексія важка травма, і він дуже засмучений. Будемо все робити, щоб відновити, тому що друга гра дуже важлива і, я сподіваюся, ми будемо розраховувати на всіх гравців", — сказав Ребров.

Також Ребров розповів, що не мають можливості вчасно викликати нового правого захисника. Йому не зможуть вчасно зробити документи на виїзд з України. На позиції правого захисника також зможуть зіграти Богдан Михайличенко та Олександр Зінченко.

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