Ребров підтвердив важку травму Сича після перемоги України над Бельгією

Сергій Ребров. Фото: скриншот

Збірна України з футболу виграла у Бельгії в рамках першого стикового матчу Ліги націй. Синьо жовті пропустили в першому таймі від Лукаку, але в другій половині гри відповіли трьома голами.

Під час гри через травми збірна втратила правих захисників Юхима Коноплю та Олексія Сича. Ситуацію з гравцем "Карпат" прокоментував головний тренер Сергій Ребров на пресконференції.

Читайте також:

Що сталося з Сичем

Після гри Ребров поділився останніми новинами про стан футболістів і плани команди.

На питання про серйозність травм і шанси гравців допомогти команді в Генку 23 березня у матчі-відповіді Ребров відповів, що сподівається на Коноплю.

Відносно Сича, о у того важка травма, але його теж спробують швидко відновити.

"Ми всі сподіваємося. Я бачив, що особисто в Олексія важка травма, і він дуже засмучений. Будемо все робити, щоб відновити, тому що друга гра дуже важлива і, я сподіваюся, ми будемо розраховувати на всіх гравців", — сказав Ребров.

Також Ребров розповів, що не мають можливості вчасно викликати нового правого захисника. Йому не зможуть вчасно зробити документи на виїзд з України. На позиції правого захисника також зможуть зіграти Богдан Михайличенко та Олександр Зінченко.

Нагадаємо, іспанський тренер Хабі Алонсо поставив вимоги "Баєру" — чи перейде він в "Реал".

Португальський футболіст Кріштіану Роналду в 40 років може повернутися до Європи.

"Манчестер Юнайтед" збирається купити зірку мадридського "Реала".

Київське "Динамо" підпише гравця збірної Болівії, який грає на позиції Неймара.